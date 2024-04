A szövetségi kapitány Milák Kristófról: Máshogy és máskor fáj

Kapitányi kételyek

Sós Csaba, szövetségi kapitány szerint egyáltalán nem biztos, hogy a rövidebb távokon jobban teljesít majd a sokat – közte két világbajnokságot – kihagyó 24 éves klasszis.

„Az, hogy hol tart, majd az országos bajnokság is megmutatja. Hála a jó égnek több számot is vállalt. A rövidebb számok közül a 100 méter is egy masszív állóképességi szám, csak éppen más jellegű, mint a 200. Máshogy és máskor fáj, de attól még ahhoz is nagyon felkészültnek kell lenni. Egy 50 méteres számra való felkészülés pedig olyan edzettséget feltételez, ami nem olyan egyszerű... Szerintem mind a három számban ugyanazt fogjuk látni.

Paradox módon ilyenkor a hosszabb számban lehet, hogy jobban megy, mert az viszonylag lassabb iram. Ha edzéshiány van, azt általában azért jobban szokták bírni.

De meglátjuk. Én okoskodhatok itt előre, ez nem egy szokványos helyzet. Olyannyira nem, hogy ilyet még nem láttunk” – nyilatkozta az Info Rádiónak a szakember.

Menetrend

Ha minden az eredeti elképzelések szerint zajlik, Milák Kristóf már kedden reggel rajtkőre áll: a 100 méteres gyorsúszás 8. előfutamában, ahol az egyes pályán, Bohus Richárd mellé osztották be a szervezők. A szám döntőjét 17 óra 30 perckor indítják a Duna Arénában. Szerdán a 200 pillangó után nem sokkal következik az 50 gyors, az esti finálék között 40 percre lenne regenerálódni. Csütörtökön már 50 percre maradna a 200 gyors és az 50 pillangó között... Pénteken mindössze a 100 pillangó maradna a tervezett repertoárból (itt megtekintheti). Ha végig ússza, esetleg a döntőkkel együtt mind a 12 futamot vagy amennyi sikerül, akár egy erőnléti edzés-sorozatnak is beillene számára a magyar bajnokság, amelyen tavaly ugyanezen számokban remekelt, a termése 4 arany- és 2 ezüstérem volt. Magasra tette a lécet!

Bizakodó edző

Korábban csendet, nyugalmat kért, most megfogalmazta a várakozásait Milák Kristóf edzője. Virth Balázs tavaly ősszel hiába várta a tanítványát az uszodába, az újbóli közös munka csak idén kezdődött el.

„Az országos bajnokság választ ad arra, hol tartunk, hiszen ilyet, amit Kristóf csinált az elmúlt egy évben, még nem láttunk. Az nem képezi vita tárgyát, hogy Kristóf

extra tehetséggel megáldott úszó, aki jelenleg is erősnek erős, gyorsnak gyors, ám állóképesség terén bőven vannak hiányosságai.

A dohai világbajnokság után itthon két, majd Tenerifén három hetet dolgoztunk együtt, egyértelmű, hogy a tavaly ilyenkori állapotához nem lehet mérni a mostanit. Én magam is kíváncsian várom, mire lesz képes a Duna Arénában. Aztán amit ott mutat, onnan indulhatunk tovább” – mondta Virth Balázs a Nemzeti Sportnak.

A 126. Úszó Országos Bajnokság még el sem kezdődött, de a honi szövetség tájékoztatása szerint máris tarolt: sohasem indultak ennyien – több mint 500 versenyző nevezett –, és sohasem jött ennyi külföldi úszó: 20 országból 70-en méretik meg magukat a Duna Arénában; még néhány olasz klasszis is ellátogat Budapestre.