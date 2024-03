Verstappen a Mercedeshez igazol a Forma1-es pilóta szerint, Schumacher testvére is megszólalt az ügyben

Bármennyire is a fellegek között jár mostanság a Red Bull Racing, hiába a Bahreinben az idénynyitón aratott magabiztos kettős győzelem, vannak gondok az osztrák csapatnál. No nem az autóval vagy a vb-címvédő Max Verstappennel, hanem a háttérben, a felsővezetésben, az elmúlt hetekben Christian Horner botránya szolgáltatja a legfőbb beszédtémát az F1-ben. A szexuális zaklatásba keveredett angol csatfőnök ellen indult belső vizsgálatot ugyan lezárták a múlt héten, az ügy még korántsem ért véget, sőt! Kiderült, nagy a megosztottság az istállón belül emiatt. A korábbi F1-es versenyző, Max édesapja, Jos Verstappen kijelentette: amíg a brit vezető az istállónál marad, fennáll a veszélye a Red Bull darabokra hullásának. Állítólag két táborra szakadt a csapata, és miközben Horner az energiaital-gyártó thai tulajdonosainak bizalmát élvezi, addig az osztrák kisebbségi tulajok Helmut Marko szaktanácsadó, Adrian Newey főtervező, valamint a Verstappen család oldalán állnak.

A korábbi Forma–1-es pilóta, Gerhard Berger úgy látja, egyértelmű a képlet: ha Horner marad, mindenki más távozik.

„Most úgy tűnik, hogy Horner marad a Red Bullnál, Helmut Marko és Adrian Newey otthagyja a csapatot, Max Verstappen pedig a Mercedeshez távozik”

– mondta az osztrák ex-versenyző az F1-Insider című lapnak.

És ez utóbbi lenne ám az igaz bombameglepetés. Az már kiszivárgott, hogy idősebb Verstappen beszélgetett a versenyzőt kereső Mercedes csapatfőnkével, Toto Wolff-fal. A bahreini paddockban többször is látták őket, és a hírek szerint az egyik este együtt is vacsoráztak a Four Seasons hotelben. És a felek nem is tagadták, hogy volt ilyen találkozó. Ugyan elsőre vad forgatókönyvnek tűnik, de nem lehet kizárni, hogy Max Verstappen a jövőre a Ferrarihoz szerződő Lewis Hamilton utódja lesz a Mercedesnél.

A háromszoros holland világbajnok 2028 végéig szóló szerződésében ugyanis van egy záradék, mely lehetővé teszi, hogy idő előtt távozzon az osztrák istállótól, amennyiben legfőbb bizalmasa, Helmut Marko otthagyja a csapatot. Márpedig erre egyre nagyobb esély látszik, amennyiben valóban Horner marad a csapatfőnök.

A korábbi Forma–1-es versenyző, Ralf Schumacher is megszólalt az ügyben, s tulajdonképpen figyelmeztette a Red Bullt, hogy mihamarabb megoldást kellene találni a mostani botrányra, mert különben darabjaira hullhat az elmúlt évek sikercsapata.

„Beszédes volt szerintem, hogy a bahreini győzelmet követően Verstappen nem volt valami lelkes. Túl sok minden romlott el személyes szinten. Mindenkinek bocsánatot kell kérnie a másiktól, vagy valakinek távoznia. Bár szerintem ezt már nem lehet helyrehozni. A Red Bull számára a legjobb az volna, ha Horner visszavonulna, de kétlem, hogy ezt megteszi. Akárhogy is lesz, a brandet óriási károk érték. Óriási a zűrzavar most az osztrákoknál, s nem látom a megoldás jeleit” – mondta Schumacher a német Sky Sport televíziónak.

A hétvégén szombaton következik a Szaúd-Arábiai Nagydíj, de borítékolható, hogy ott is a Horner-sztori lesz a fő téma a paddockban.

Nyitókép: M4 Sport