Újabb top10-es riválist legyőzve jutott a legjobb nyolc közé Marozsán Fábián Miamiban

Az első szettben mindkét játékos hozta adogatójátékait, egészen 5:4-ig, amikor is Marozsán a legjobb lélektani pillanatban brékelt és behúzta a nagyon fontos első szettet. Az ausztrál Alex de Minaurt a második játszmában viszont háromszor is lebrékelte a magyart játékost (6:0), így jöhetett a döntő szett, amiben Marozsán ellenállhatatlan és pazar teniszt bemutatva, 6:1 arányban megnyerte a harmadik játszmát és a mérkőzést is.