„Ó b...d meg, ez nem jó!” – sífelvonóval ütközött a levegőben a sportoló

Nyitókép: Ski and bike mag, Instagram

Ivan Jones akrobatikus síelővel olyan döbbenetes dolog történt, hogy az erről készült videót több mint egymillióan tekintették meg az Instagram-oldalán – vette észre a 24.hu. A sportoló kanadai Lake Louise-ben gyakorolt, és egy ugrás közben a levegőben nekiütközött a sífelvonónak. Az egy dolog, hogy éppen eltalálta a függőszéket, de még ennél is hihetetlenebb, hogy egy-két zúzódással megúszta az egészet.

A látottak a kommentátort úgy megdöbbentették, hogy csak annyit tudott kinyögni: „Oh fuck! That is not good!” azaz: „Ó baszd meg, ez nem jó!”.

Íme az eset videón: