Meglepő részleteket árultak el a Liu fivérek az országváltásról (VIDEÓ)

Nyitókép: Képernyőfotó

Az M4 Sport felidézte, hogy közel egy évvel ezelőtt váltottak kínai színekre a Magyarországnak olimpiai aranyérmeket is nyerő rövidpályás gyorskorcsolyázó Liu fivérek.

Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor a rotterdami világbajnokságon a csatorna riporterének, Farkas Mártonnak adtak interjút. A sportolók beszéltek többek között az országváltásuk következményeiről, aktuális formájukról és céljaikról.

„Jól vagyunk, köszönjük. Nem változott semmi, ugyanúgy edzünk, számunkra a fejlődés van fókuszban, mit tudunk tenni a sportágért.

Szeretnénk olyan sikeresek lenni, mint eddig.

Szerencsére jó közegben vagyunk, egy olyan edzőkomplexumban készülünk, ahol minden feltétel adott, a legjobb kezekben vagyunk” – mondta el az M4 Sportnak Liu Shaoang.

Újra fel kellett venniük a ritmust

A kétszeres olimpiai bajnok megjegyezte, „kihagytunk egy évet, fel kellett venni újra a ritmust, még nem mondanám, hogy százszázalékosan visszatértünk, ehhez idő kell. Az első néhány világkupán jól teljesítettünk,

ha ebbe a ritmusba visszaszállunk, az eredmények még jobbak lesznek.

Nem érzem, hogy fizikailag annyira topon lennék, kettős érzéseim vannak ezzel kapcsolatban”.

A világbajnoksággal kapcsolatban elárulta a csatornának, hogy jelenleg pozíciószerzés zajlik a jövő évi, pekingi vb-re, itt szeretnék mind a három távon a maximális kvótákat megszerezni egyéniben Kínának.

Liu Shaolin Sándor számára is hozott valamennyi változást az elmúlt időszak: szemüveges lett, így most már kontaktlencsében versenyez, ám mint mondta, hozzászokott már.

Keményebb edzések, magasabb szint

Az M4 Sportnak beszélt az országváltás hátterétől is. Elhangzott, be tudtak illeszkedni, mivel édesapjuk révén már kiskoruktól tapasztalták a kínai kultúrát, illetve a kínai nagyszüleik is sokat voltak Magyarországon.

Sokkal keményebben edzünk, a csapattársak is erősebbek, a szint is magasabb.

Reméljük, hogy ezt a versenyen is meg tudjuk mutatni” – húzta alá Liu Shaolin Sándor.

