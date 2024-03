Magyar főtámogatót kapott az Egri Vízilabda Klub: íme a csapat legújabb célkitűzése

Nyitókép: MTI/Komka Péter

Csütörtökön délután a magyar távközlési és infokommunikációs nagyvállalat, a 4iG budapesti központjában jelentették be, hogy a cég tulajdonában lévő DIGI lesz az Egri Vízilabda Klub névadó főtámogatója – írja az Origo.

A 4iG vezérigaztója, Fekete Péter elmondta, nem is volt számukra kérdés, hogy az egri csapat lesz az, amellyel közösen tovább írják a magyar vízilabda sikerekben gazdag történelmét.

„Az egri csapat évtizedek óta sikeres hazai és nemzetközi szinten, valamennyi fronton méltóképpen képviseli a magyar póló hagyományait.

Számunkra mindig is fontos volt, hogy aktívan részt vegyünk a magyar sport támogatásában.

Számunkra, ahogy az ország számára is, a póló nem pusztán egy a sok sportág közül, a vízilabda nemzeti büszkeségünk, kiemelt nemzeti ügy hazánkban. A jövőben mi is szeretnénk hozzájárulni a sikerekhez, büszkék vagyunk rá, hogy a jövő leendő bajnokait támogathatjuk” – mondta elöljáróban Fekete Péter.

Tábori Tamás, a DIGI Kft. ügyvezetője az ezt követő kerekasztal beszélgetésen, melyben részt vett klub elnök és szakmai igazgatója, az egyaránt háromszoros olimpiai bajnok, Szécsi Zoltán és Biros Péter is, elárulta, hogy gyerekként Cegléden sportosztályba járt, ahol az osztály azon feléhez tartozott, amelyik vízilabdázott.

Azt ugyanakkor nem titkolta, hogy a sportág kiválasztásában igenis fontos szerepe volt a sikerességnek és a hagyományoknak,

így különösen sokat nyomott a latban, hogy az egri klub az ország egyik legnagyobb múltú egyesülete, amelyik számos bajnokot adott a vízilabdának az elmúlt 114 évben.

„A szponzoráció ugyanakkor nem ajándék. Komoly elvárásaink vannak, ha nem is feltétlenül helyezésben, hiszen egy-két helyezés a tabellán ide vagy oda nem döntő jelentőségű.

Viszont azt szeretnénk, ha az egri klubból továbbra is tehetséges, a válogatottban is meghatározó játékosok kerülnének ki,

és, ahogy mi hozzájárulunk a sikereikhez, úgy eredményeik révén ők is is hozzájárulnak a DIGI márkanév jó hírének öregbítéséhez. 2025-től ráadásul ONE néven működik tovább a cég, ami már önmagában is elvárást jelent” – mondta Tábori Tamás.