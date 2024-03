Jürgen Klopp elmondta, miért nem kell külön figyelni Haalandra Szoboszlaiéknak a City elleni csúcsrangadón

Nyitókép: Alex Livesey – Danehouse/Getty Images

***

Vasárnap az Anfielden csap össze a forduló előtti listavezető Liverpool és az egy ponttal és hellyel mögötte álló, címvédő Manchester City. Ha nem is lesz döntőnek beillő mérkőzés, hiszen következik még 10 forduló, az év egyik legfontosabb összecsapása előtt áll mindkét együttes. Ősszel nem bírtak egymással a felek.

Beindult a norvég

A decemberi bokasérülése már a múlté, ismét ontja a gólokat Erling Haaland. A Manchester City 23 éves norvég csatára 22 angol bajnokin 18, az összes sorozatot beleértve 29 gólt termelt a szezonban. Szoboszlai Dominik barátja és szomszédja betalált a két csapat legutóbbi, Manchesterben 1-1-re végződött PL-meccsén november végén. Sokáig úgy tűnt, győztes gólt szerzett, ám Alexander-Arnold egyenlített. Jürgen Klopp, a Liverpool szakvezetője a csúcsrangadó előtti sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva kitért Haalandra, illetve a vele szemben alkalmazandó taktikára.

„Egyszerűen nem lehet így játszani, egy percig sem gondolok arra, hogy egy az egyben, emberfogással védekezzünk ellene. Ha Virgil van Dijk képes lenne lenullázni Haalandot, akkor Foden 30 yardról lőné a labdát a sarokba, vagy Kevin De Bruyne csinálná pontosan ugyanezt, vagy Rodri érkezik, esetleg Bernardo Silva.

Egyszerűen nem lehet biztos megoldást kitalálni Haaland ellen.

Igen, persze, ha Haaland nem szerez gólt, akkor az jó, de van elég más lehetőségük erre” – elemzett Klopp.

Szoboszlai és a többiek

Az említett csapatkapitány, a védelem oszlopa, Virgil van Dijk rápihent a Haalandék elleni ütközetre, csak pár percre állt be a csütörtöki, prágai Európa-Liga meccsen, amelyen úgy nyert 5-1-re a Liverpool, hogy Szoboszlai csereként beállva lőtte az ötödiket, s hozzá hasonlóan a házi gólkirály, Mohamed Szalah is visszatért néhány hetes kihagyás után. A csehországi túra áldozattal is járt, a belső védő Ibrahima Konaté megsérült, kérdéses, hogy pályára léphet-e. A jelenleg biztosan hiányzó maródiak listája igen terjedelmes: Trent Alexander-Arnold, Alisson Becker, Stefan Bajcetic, Ben Doak, Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Diogo Jota, Joel Matip és Thiago Alcantara.