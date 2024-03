Hivatalos: ekkor áll ismét rajtkőre Milák Kristóf

Pénteken fejeződött be a magyar úszóválogatottak háromhetes melegégövi edzőtábora, amely előtt az a kérdés adott okot a bizonytalanságra, hogy ott lesz-e a Spanyolországba utazók között Milák Kristóf. Az Index szerint a 200 méteres pillangóúszás világcsúcstartója végül is megjelent Ferihegyen, felült a gépre és Tenerifébe érkezve a társaival együtt munkába is állt abban a sportközpontban. A tenerifei edzőtábor zárónapjának estéjén derítette ki az SzPress Hírszolgálat, hogy

Milák Kristóf is rajthoz áll az április 9-én kezdődő budapesti országos bajnokságon.

A BHSE 24 esztendős sportolója tavaly áprilisban, a Kaposváron megrendezett Ob-n versenyzett utoljára, akkor a 200 pillangót ígéretes 1:52:88 perces idővel nyerte meg – olvasható a cikkben.