Félelmetes fordítás: erre is csak a Fradi képes!

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Óriási győzelmet aratott a Ferencváros női kézilabdacsapata, amely 31-26-ra nyert Brestben, s bőven ledolgozta az első mérkőzésen összeszedett kétgólos hátrányát, s bejutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe.

Ismét Franciaországban

2023-ban története során először került be a Final4-ba, azaz a négyes döntőbe a legrangosabb európai sorozatban az akkor még Elek Gábor irányította együttes, amely végül ezüstérmes lett. Akkor a vízválasztót jelentő negyeddöntős párharcot szintén hazai vereséggel kezdte az együttes, amelynek sok esélyt nem adtak hatgólos hátrányban. Metzben aztán csodát tettek Klujber Katrinék, akik héttel nyertek. Ezúttal is Franciaországban borították a papírformát a zöld-fehérek, akik a hazai pályán 22 meccse veretlen Brestet végig vezetve hattal verték meg.

Egyénileg és csapatként

A Ferencváros legeredményesebb játékosa a holland Angela Malestein volt, aki kereken 10-szer mattolta a franciákat. A német Emily Bölk hétszer, Klujber Katrin hatszor, a szerb Andrea Lekics négyszer talált be. Jól teljesített a fiatal irányító, Simon Petra is, és remekelt a kapuban Janurik Kinga is (14 védés!). Tekintve, hogy bő két hét múlva Debrecenben lép pályára az olimpiai selejtezőn a magyar női kézilabda-válogatott, kifejezetten örömteli a magyar játékosok jó teljesítménye. A keretben 5 fradista szerepel plusz a Vácra kölcsönadott Bordás Réka.

Két magyar klub

Ahogy tavaly, idén is megvan az esély rá, hogy két magyar együttes szerepeljen a budapesti négyes döntőben. A csoportgyőztes Győrnek nem kellett pályára lépnie a nyolc közé jutásért, a negyeddöntőben a címvédő, norvég Vipers Kristiansand vár rá. A Ferencváros útja az újabb végjátékba a dán Esbjergen keresztül vezethet. Június elején az MVM Dome ad otthont a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének.