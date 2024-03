A Bayern Münchentől Manchesterbe: erre vezethet a magyar edző útja

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Az már korábban kiderült, hogy a nyártól új munkahelyet kell keresnie Thomas Tuchelnek, és segítőinek, így Lőw Zsoltnak is. A német szakember és stábja a német Bundesliga bajnokság vége után távozik a Bayern Münchentől. De könnyen lehet, nem maradnak sokáig munka nélkül. Elképzelhető, hogy visszatérhetnek Angliába, a Premier League-be. A Sport Bild információi szerint több neves edző is szerepel a Manchester United listáján abban az esetben, ha Erik Ten Hag távozna a szezon végén a csapattól. Márpedig nagyon úgy tűnik, hogy a holland mester nem marad a MU-nál. Sajtóhírek szerint a szurkolók által sokat kritizált Ten Hag távozni fog a Manchester Unitedtől, az új tulajdonos, Sir Jim Ratcliffe pedig összeállította azt a listát, akik a szakember utódjai lehetnek.

A listán ott van Thomas Tuchel neve is, valamint Zinédine Zidane, Julian Nagelsmann, Graham Potter, Roberto De Zerbi, Thomas Frank, Ange Postecoglu és Gareth Southgate. A bajorok edzője vélhetően vinné magával állandó segítőit, köztük Lőw Zsoltot, akivel a Chelsea-nél, és a Paris Saint-Germainnél is dolgozott együtt. A londoni kékeknél érték el Tuchelék a legnagyobb sikereiket, Bajnokok Ligáját, Szuperkupát, Világkupát is nyertek.