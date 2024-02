Még hogy Milák bujkál! Gőzerővel készül az olimpiára, bár néhány kiló izom elférne még rajta – árulta el az edzéseit segítő szakember

A hírek szerint ezzel is azt szeretné elérni, hogy maradjon körülötte a csend, s minél nyugodtabban, reflektorfényen kívül készülhessen az olimpiára.

Most azonban a Nemzeti Sportnak megszólalt Szabó Álmos, aki lerántotta a leplet a klasszis felkészüléséről. A versenyző kérésére a paralimpiai úszóválogatott vezetőedzője segítette Milák tréningjeit edzőinek dohai távolléte alatt (itt rendezték a vizes világbajnokságot).

„Szeretném eloszlatni a félreértéseket. Milák Kristóf valóban megjelent a Duna Arénában, ahol szárazföldi és vizes edzésmunkát is végez. Nem viselt kapucnit, hogy »álcázza magát«, nem bujkál senki elől és a saját belépőkártyájával, a szokásos edzésidőben jelent meg, és abban az edzésidősávban edzett, amikor mindig is készült. Az edzés végén is maximum egy baseballsapka volt rajta, hogy ne fázzon meg felhevülten, ha kilép az épületből.

A Duna Arénában a szokásos edzésütemezésnek megfelelően szállt vízbe és mivel edzői, Virth Balázs és Kovácshegyi Ferenc a dohai világbajnokságon voltak, így tőlem kért a múlt héten szakmai segítséget az edzésmunkában.

Előre kell bocsájtanom, hogy nagy tisztelője vagyok mind Balázs, mind pedig Ferenc munkájának és tudtommal továbbra is ők irányítják Milák Kristóf felkészülését, úgyhogy engem semmilyen személyes érdek nem mozgat Milák Kristóf edzéseit illetően, sőt. Mindössze annyi történt, hogy mi, a paraúszó-válogatott tagjaival végeztük a napi edzésmunkánkat és egy versenyző, jelen esetben Milák Kristóf, segítséget kért tőlem és én örömmel segítettem neki a parton” – mesélte Szabó Álmos, aki a versenyzőkre nehezedő hatalmas nyomásról is beszélt.

Meg kell érteni, hogy ezek a versenyzők hatalmas nyomás alatt teljesítenek minden évben, de nemcsak a versenyek okozta nyomást kell elviselni, hanem az addig vezető út mindennapos nehézségeit. Van úgy, hogy besokallnak.

Van, aki végleg, és most szerintem örüljünk, ha Kristófot mégis visszatérni látjuk az uszodába, mert ritka zsenije a sportágának, ez nem is kérdés” – erősítette meg az edző.

Az edzéseket újrakezdő világklasszis úszó az utolsó pillanatra hagyta a párizsi olimpiára való felkészülést, így hatalmas kockázatot vállalt a nyári világverseny előtt.

Úgy látom, hogy noha súlyfelesleg nincs rajta, bizonyosan szüksége lesz azért majd még újra pár kiló izomra.

Ezt persze majd az edzői, Zala Györggyel karöltve eldöntik, hogy pontosan mennyire. Közöttünk jó a kapcsolat, és amikor jelezte, hogy a vízben segítségre van szüksége, én örömmel segítettem, de ebbe nem kell és nem is szabad ennél többet belegondolni” – tette hozzá Szabó Álmos.

Fotó: MTI/AP/Szergej Gric