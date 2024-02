Itt a bejelentés: ott lesz-e az EB-n Kalmár Zsolt

Kalmár Zsolt barátja a minap még jó hírekről számolt be, bizakodott, hogy a focista időben felépül, és bekerülhet Marco Rossi júniusi, Európa-bajnoki keretébe. A főszereplő kedden tiszta vizet öntött a pohárba, s bejelentette, minden bizonnyal ezt a tornát is ki kell majd hagynia.

„Mindenképp ez a legfájóbb, hogy úgy néz ki, újra lemaradok az Eb-ről, amiért sokat küzdöttem és nagy álmom volt, hogy ott legyek”

– nyilatkozta a fehervarfc.hu-nak.

Pedig decemberben megműtötték a combközelítő izmát Finnországban, s áprilisra tervezte a visszatérést. Csakhogy kiderült, még egy beavatkozásra szükség volt.

„Októberben, a szerbek elleni válogatott mérkőzésen ráestek a térdemre, ami miatt néhány bajnokit ki kellett hagyom. Ezt követően visszatértem, de éreztem, hogy valami nincs rendben, valami nem olyan, mint előtte. Azt éreztem, hogy ha visszatérek a közelítősérülésem után, nem fogok tudni 100%-os teljesítményt nyújtani a térdem miatt, ugyanis éreztem benne a fájdalmat. Az újabb műtét jól sikerült, és most abban bízom, hogy nyártól újra fájdalommentesen tudok majd játszani és minél többet segíteni a csapatnak” – részletezte a sportoló.

Budapest, 2023. november 19. Kalmár Zsolt, a magyar válogatott játékosa (b) és Marco Rossi szövetségi kapitány a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezők tizedik, utolsó fordulójában, a G csoportban játszott Magyarország - Montenegró mérkőzés után a budapesti Puskás Arénában 2023. november 19-én. A nemzeti együttes 3-1-re nyert, így csoportelsőként jutott ki a 2024-es németországi Eb-re. MTI/Kovács Tamás

Az ág is húzza

Rendkívül balszerencsés a sérülésekkel Kalmár Zsolt. A Fehérvár FC és a magyar válogatott labdarúgója 28 éves játékosa akár Bundesliga-spíler is lehetne, de a német első osztályú szereplés mellett a 2021-es Európa-bajnoki szereplésről is lemaradt. A kijutásból még kivette a részét, Bulgáriában gólt is szerzett a pótselejtezőn, de 2021 márciusában horrorisztikus térdsérülést szenvedett. Több mint másfél év múlva tért vissza a nemzeti csapatba, a görögök ellen a második meccsén győztes gólt lőtt. Dunaszerdahelyről az őszi szezon közben Székesfehérvárra igazolt, s újra játékba lendült. Marco Rossi például Montenegró ellen hátrányban vetette be félidőben, s részese volt a nagy fordításnak (3-1).

Az újabb operációkat követően hat hétig feküdt és mankóval járt, majd elkezdte a gyógytornát, s már óvatosan a térdét is terheli. A célja, hogy a nyári felkészülést a csapatával kezdhesse meg. A lelki sebek gyógyítása különösen nehéznek ígérkezik.

„Mentálisan egyik sérülés sem könnyű, hiszen labdarúgóként mindig játszani szeretnék. De ez a döntés mentálisan még nehezebb volt, mert tudtam, miről maradok le a következő hónapokban.

Viszont érzem magamban az erőt, hogy újra vissza tudok térni a sérülésből, ahogy ezt már többször megtettem. Olyan ember vagyok, aki sosem adja fel és tudom, hogy még erősebben fogok visszatérni a pályára”

– fogadkozott Kalmár Zsolt.