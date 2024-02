Ezt látni kell! Ilyen lett az új Ferrari (VIDEÓ)

A kedden leleplezett SF-24-es a Ferrari történetének 70. Forma–1-es versenyautója. De ez az első, amit már végig Frédéric Vasseur csapatfőnök irányítása alatt készítettek Maranellóban. A 2023-as modellhez képest kívülről is látszik némi különbség. Az új autó festése némileg eltér a tavalyitól. A fekete felületek visszaszorultak, a fehér és a sárga színek az autó oldalán, rajtszámán jelennek meg, és látványos újítás a keréktárcsák színezése is.

A 2023-as modellnek több hiányossága is volt, amire a versenyzők is felhívták menet közben a figyelmet. Sainzék a nehéz vezethetőségre, a szűk működési tartományra és a szélérzékenységre panaszkodtak, ami a futamokon gumikezelési problémákban ütközött ki. A Ferrari mérnökei szerint az új autónál a tervezők igyekeztek stabilizálni, kiszámíthatóbbá és jobban vezethetővé tenni az autót. A tavalyi egyik korlátjukat a váz kialakítása jelentette. Az oldalsó ütközőket az idei modellnél lejjebb vitték, hogy nagyobb hely legyen az áramlatok oldaldobozok alatti elterelésére, valamint a padlólemez szabadabb alakítására. A szakemberek módosítottak a hátsó felfüggesztés geometriáján, valamint változtattak a váltó kialakításán is.

„Nagyon tetszik az új autó kinézete, beleértve a karosszéria fehér és sárga részeit is. De természetesen az érdekel igazán, hogyan fog teljesíteni a versenypályán, hiszen csak ez számít. Az SF-24-nek kevésbé érzékenynek és könnyebben vezethetőnek kell lennie, mint az elődjének.

Arra számítok, hogy az autó több területen is előrelépést jelent, és a szimulátorban kialakult benyomásom alapján úgy gondolom, hogy ott tartunk, ahol szeretnénk. Ebben a szezonban az a cél, hogy mindig az élmezőnyben legyünk, és sok örömet szeretnék adni a szurkolóinknak azzal, hogy nekik ajánlom a versenygyőzelmeket” – nyilatkozta Leclerc a keddi bemutatón.

A Ferrari 2024-es versenyzőpárosa, Charles Leclerc és Carlos Sainz / Fotó: Scuderia Ferrari

Monacói csapattársához hasonlóan optimistán nyilatkozott Carlos Sainz is. A céljuk az volt az új Ferrari megalkotásakor, hogy az autó jobban vezethető legyen, s megbízható, egyenletes versenytempót tudjon futni, mivel ezek az alapvető követelmények a győzelmekért való küzdelemhez.

„Amikor először megláttam az SF-24-et, alig vártam, hogy beugorjak és begyújthassam. Most meg azt, hogy a pályán hajthassak vele. Számomra az a nagy kérdés, hogy hozza-e azt az érzést, amit a szimulátorban tapasztaltam, vagyis hogy meglesz-e az a lépés, amire mindannyian vágyunk. Mi, sofőrök mindent megtettünk annak érdekében, hogy pontos visszajelzést adjunk a mérnököknek, és biztos vagyok benne, hogy a maranellói kollégák mindent megtettek a sikerért. Szeretnénk végre sok örömet szerezni a szurkolóinknak, akik tavaly is nagyon támogattak, még akkor is, amikor nem úgy mentek a dolgok, ahogyan szerettük volna” – mondta Sainz.

Ezzel a két új versenyautóval száll harcba a Ferrari 2024-ben a Forma-1-es világbajnoki címért / Fotó: Scuderia Ferrari

A Ferrari egyértelmű célja az SF-24-gyel, hogy versenyben legyen az olasz istálló a világbajnoki címért. Valószínűleg a Red Bull, s különösen Max Verstappen lesz ebben a legnagyobb ellenfelük.

Fotó: Scuderia Ferrari