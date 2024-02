Drámai helyzetbe került, megszűnhet az egyik legismertebb német focicsapat

A megszűnés veszélye fenyegeti a hétszeres német bajnok Schalke 04-et – számolt be az Origo. Az 1904-ben alapított, nagy hagyományokkal rendelkező gelsenkircheni székhelyű klub, amely a kétezres években ötször is a dobogón végzett a német elsőosztályú labdarúgóbajnokságban, a 2020/2021-es idény végén kiesett az elsőosztályból, és bár a következő idényben megnyerte a másodosztályú bajnokságot, és visszajutott a Bundesligába, egy évnél tovább nem sikerült bennmaradnia, most pedig már az a veszély fenyegeti, hogy lecsúszik a harmadosztályba.

A klub jelenleg a 14. helyen áll a Bundesliga 2-ben, azaz közel áll a kieséshez. Ez azonban tragédiát jelentene az óriási adósságállománnyal küzdő egyesületnek, mertuk165 millió eurós tartozása miatt nem kapná meg a jogot az induláshoz, és a legalsó osztályból kellene újrakezdenie az egyesületnek, amely öt évvel ezelőtt még a Bajnokok Ligájában szerepelt.

A Schalke a német futball történelmének legendás csapatai közé tartozik, Németországban az ötödik legnagyobb stadionnal rendelkezik és figyelemre méltó sikereket ért el a múltban. A gelsenkircheni együttes 1934 és 1942 között hat bajnoki címet szerzett, majd 1958-ban ismét megnyerte a német bajnokságot. A klub 1997-ben érte el eddigi legnagyobb nemzetközi sikerét, miután megnyerte az Európa-liga elődjét, az UEFA-kupát, amelynek döntőjében büntetőpárbajban győzte le az olasz Intert. A Schalke csapatában a 2000-es és a 2010-es években olyan játékosok futballoztak, mint Manuel Neuer, Leroy Sané, Mesut Özil, Ivan Raktitic vagy Julian Draxler, de a nagy múltú klub jelenleg közelebb áll az összeomláshoz, mint ahhoz, hogy újra az élvonalban szerepeljen.