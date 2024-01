Seria A-s szakember: Rossi szerződése lejárta után egy neves klubnak lehet az edzője

„Amellett, hogy nagyszerű edző, remek ember is, ami még inkább hozzátesz a teljesítményéhez. A játékosok azonnal látják, ha egy olyan ember áll előttük, aki nemcsak szakmailag képzett, de képes egyenesen beszélni és megértetni a játékosaival, hogy mit vár tőlük. Ami ráadásul külföldi edzőként egy külföldi országban nem könnyű feladat. Látható, hogy a játékosok pontosan követik az utasításit, így a siker nagyrészt az Rossi érdeme” – nyilatkozta az ATV.hu-nak Riccardo Guffanti, a Seria A-ban szereplő Cagliari Calcio játékosmegfigyelője.

Az olasz szakember elmondta: nagyon meglepő számára, hogy neves olasz klubok nem még keresik Rossit, mert „Olaszországban hamarabb kellett volna észrevenni, hogy milyen edző”.

„Sajnálattal kell mondanom, hogy az olasz sportközeg nem megfelelően ítél meg játékosokat, és sajnos ez vonatkozik az az őket irányító edzőkre is” – tette hozzá.

Guffantit arról is kérdezték, hogy szerződése 2025-ös lejártát követően hová vezethet a szövetségi kapitány útja.

„Az, hogy kontraktusa végéig akar maradni, jól mutatja, amiről korábban beszéltem, hogy amellett, hogy remek edző, egy komoly ember is, aki megtartja az adott szavát. Karrierjének nehéz időszakában lett szövetségi kapitány, kapott egy lehetőséget és ő élt is vele. Magyarország hálás neki, de ő is hálás Magyarországnak.