Mire lehet képes a római kispadon egy igazi vérfarkas? (VIDEÓ)

Új szelek fújnak az olasz fővárosban, José Mourinho kirúgása után az ősrómai világbajnok, Daniele De Rossi vette át a karmesteri pálcát az AS Roma labdarúgócsapatánál. Az olasz élvonalban jelenleg a 9. helyen tanyázó gárda még a nemzetközi kupában is áll, bár a holland Feyenoorddal nem lesz könnyű dolga az Európa-liga februári mérkőzésein. A klubot játékosként 18 éven és 616 mérkőzésen át szolgáló Daniele De Rossi vezetőedzőként még nem bizonyított, de hozzáállása, alázata és elhivatottsága messzire repítheti a klubot – legalábbis ebben bíznak a klub fanatikusai. Nem mellesleg, a személye esélyt adhat egy másik legenda, Francesco Totti visszatérésére is.