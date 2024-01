Ennyi pénzt keresett pályafutása során Mourinho, csak a kirúgásai után

Hetek óta benne volt a levegőben, de csak tegnap vált hivatalossá José Mourinho kirúgása az AS Romától. Az olasz élvonal idei szezonjában jelenleg csak a 9. helyen tanyázik az olasz fővárosi csapat, a klub vezetőinél pedig a milánói vereség után betelt a pohár. A számok nyelvén is világosan látszik, hogy a Real Madridnál töltött szezonok óta egyértelműen lejtmenetbe került a portugál szakember, a százalékokban kifejezett győzelmi mutatója a pályafutása során most először nem éri el az ötvenet.

A kirúgásai azonban nagyon jól fizetnek, a lelépési pénzekből az évek alatt több mint 80 millió fontot szedett össze, a rómaiak például most 3 milliót utalnak át, hogy szedje (össze) a sátorfáját. Ezzel azonban a fasorban sincsenek.

Az élen természetesen a gazdaságilag legtehetősebb angol klubok állnak: a Chelsea kétszer is alkalmazta, mindkétszer ideje korán el is bocsátotta, 2007 őszén 18 millió fontot, a második korszaka végén, 2015 decemberében 8,3 millióval törölhette fel a könnyeit.

A listán a Manchester United a második, a portugál 2018-as kirúgása után 19,6 millió fonttal engedték útjára. A Real Madrid 17 milliót tett hozzá a megtakarításaihoz, a Tottenham pedig szerény 15 milliót. Összesen hat, igen jól jövedelmező kirúgása volt az évek alatt, a 80 millió font átszámítva közel 36 milliárd forintos aprópénz, amolyan kisnyugdíj.