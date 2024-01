Ezt látnia kell! Itt lesz a magyar csapat főhadiszállása

A csoportellenfelek (Svájc, Németország, Skócia) és a helyszínek (Köln, Stuttgart) immár arra is fény derült, hogy hol lakik majd Marco Rossi csapata a kontinensviadal idején. Gondolhatnánk, hogy az említett városok egyik fényűző szállodájában, ám nem, sokkal inkább kívül eső, nyugodt környezetben készülnek majd a mérkőzésekre Szoboszlai Dominikék. Az MLSZ most közzé tette, hogy döntés és megállapodás is született arról, hogy a csapat a Bajorország nyugati részén, a német-osztrák határhoz közeli Weiler im Allgäu településen (egyes térképeken Weiler-Simmerberg) alakítja ki főhadiszállását az Európa-bajnokság idejére.

„A helyszínt az UEFA ajánlására választotta a válogatott szakmai stábja és az MLSZ, ráadásul a kontinentális szövetség által ajánlott helyszíneken a kedvezményes csomag részét képezi az edzőpálya és több más szolgáltatás is.

Az elsődleges szempont azonban természetesen ezúttal is a zavartalan és minél profibb, kompromisszummentes felkészülési feltételek biztosítása volt.

Weiler im Allgäu első ránézésre ugyan távolinak tűnhet a mérkőzések helyszíneitől, ám Stuttgarttól mindössze kétórányi autóútra van, ami még mindig kevesebb utazást jelent, mintha a csapat repülővel utazna bárhova, hiszen a reptérre történő eljutást, a csomagok feladását, a repülést, a csomagok felvételét, majd a hotelbe történő eljutást összeadva minden esetben ennél hosszabb időbe telne eljutni egy mérkőzés helyszínére” – olvasható a szövetség közleményében.