Ez lenne ám a nagy dobás: a darts új csillagát, Luke Littlert is Budapestre csábítják!

A tavalyi év végén vált hivatalossá, hogy Budapest újabb három évre megkapta a darts legerősebb világszervezetétől, a Professional Darts Corporationtól a jogot arra, hogy a PDC European Tour egyik állomása legyen. Ez azért is nagy szó, mert a sportág berkein belül óriási harc dúl azért, hogy egy nagyváros egy ilyen rangos esemény házigazdájává váljon (még akkor is, ha a PDC European Tour nem számít a legmagasabb kategóriájú viadalnak), hiszen összesen 13 város kaphatja meg a rendezési jogot. Ezzel együtt egy tökéletes lebonyolítás lehetőség lenne arra, hogy a szervezők még magasabb szintet ugorjanak, mindenesetre a hároméves megállapodás a bizalom egyik legfőbb alapkövének is tekinthető.

A versenysorozat magas színvonalát jelzi, hogy a tavaly szeptemberben lebonyolított Hungarian Darts Trophyn az a Luke Humphries lett a második aki idén januárban megnyerte a hatalmas érdeklődéssel kísért világbajnokságot,

hol máshol, mint a londoni Alexander Palace-ban.

Rendszeresen kocsmákba jár, de nem a sör, hanem a kebab Luke Littler legnagyobb kedvence Fotó: Twitter

A nagy visszhang természetesen a sportág új csodagyerekének, a január 21-én „már” 17 éves Luke Littlernek köszönhető, akinek a döntőbe menetelése valóságos világcsodának számít.

Éppen ezért a PDC European Tour szervezői a sportág nagy csillagai, Michael van Gerwen, Gerwin Price vagy éppen Peter Wright meghívása mellett természetesen minden követ megmozgatnak azért, hogy az angol csodatinit is a magyar fővárosba csábítsák, hiszen a Magyarországon amúgy is hihetetlen népszerű darts új lendületet kapna az ő érkezésével.

Mindez egyelőre csak terv, de a PDC European Tour illetékesei szerint biztató, hogy Littler játékjogát egészen biztos, hogy sikerül majd megszerezni, a kérdés csupán az: Luke versenynaptárába miként illeszthető majd a budapesti viadal.

Addig is kedvcsinálóként álljon itt, mivel és hogyan készül egy-egy nagy versenyre a már most a dartssport reklámarcának tekinthető Luke Littler:

– A sikerem titka természetesen abban keresendő, hogy nyolc-kilencéves korom óta kocsmákba jártam játszani, az utóbbi években pedig éjt napallá téve versenyzek. Természetesen

a kocsmákban eszembe sem jut, hogy alkoholt igyak, mert nem szeretném, hogy másnap fájjon a fejem a sok sörtől. Vetélytársaimmal ellentétben én inkább bevágok egy gyorsétteremben egy-két kebabot!

Arra a felvetésre pedig, hogy a tizenhatszoros bajnokot, Phil Taylort a sportág másik csillagára, Michael van Gerwenre emlékezteti Luke versenyzési stílusa, a tinisztár csupán annyit felelt: „ez egész egyszerűen őrület!”

Nyitókép, fotó: MTI/AP Kin Cheung