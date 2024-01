Elrepültek klasszis úszóink Dubajba, Milák Kristóf itthon maradt

„Zala Gyuri jön velünk, Milák Kristóf viszont nem – jelentette ki Virth Balázs edző a Nemzeti Sport cikke szerint, miután egy magyar úszódelegáció utazott el szombaton Dubaiba, a február elején megrendezésre kerülő úszó világbajnokságra.

Virth egyébként más információt sem tudott mondani olimpiai bajnok klasszisunkról, mert ő továbbra sem jelentkezett edzőjénél.

Márton Richárd és Kapás Boglárka azonban elrepült a kissé szokatlan időpontban ( és helyszínen) megrendezendő, olimpiai évben lebonyolított világversenyre.

„Sós Csaba kapitány már decemberben is jelezte, hogy Kapás Boglárkára számít a négyszer kétszázas gyorsváltóban, ezzel együtt pedig megkapja a lehetőséget arra is, hogy egyéni számban induljon a vébén. És ha már ott van, a kétszáz pillangó mellett négyszáz vegyesen is rajtkőre lép. Bogival továbbra is az áprilisi magyar bajnokságra készülünk, s arra, hogy ott megússza az A-szintet, de ez nem jelenti azt, hogy Dohának az esélytelenek nyugalmával vágunk neki. Kíváncsi vagyok, mennyire képes extra motivációként »felhasználni« Bogi a vébét, arra számítok, hogy nem úszik rossz időt Katarban” – mondta az úszónőről Virth, aki Márton kapcsán kijelentette:„Ricsi sem hagyta el magát az ünnepek idején, továbbra is nagyon motivált, Dohával kapcsolatban pedig kétszeresen is, hiszen tudjuk, nem lesz teljes a mezőny a világbajnokságon, így arra számítunk, lesz keresnivalója a vébén”.

A Virth-csoport mellett Kovács Ottó vezetésével Késely Ajna és Holló Balázs is Dubai felé veszi szombaton az irányt, akárcsak másik két BVSC-úszó, így Kovács Benedek és Németh Nándor is. A csapat délelőttönként nyitott medencében edz, a délutáni-esti foglalkozásokat pedig a 2010-es rövid pályás világbajnokság helyszínén vezénylik majd a versenyzőknek az edzők.

Nyitókép: MTI/Derencsényi István