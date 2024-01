Djokovics után Medvegyevet is kiütötte Sinner: az olasz teniszcsillag nyerte az Australian Opent

A Melbourne-ben 2021-ben és 2022-ben is döntős Medvegyev a hatodik Grand Slam-fináléjára készült, de az eddigi ötből csak egyet tudott megnyerni, méghozzá három éve a US Openen. Először fordult elő vele ugyanakkor, hogy nem Novak Djokovics vagy Rafael Nadal állt a háló túloldalán, hanem egy olasz. Jannik Sinner – aki 2019-ben Budapesten vívta élete első ATP-főtáblás mérkőzését az azóta megszűnt Hungarian Openen – mindössze egy szettet vesztett melbourne-i menetelése során. Csupán a világelső és 24-szeres GS-győztes Djokovics tudott tőle elcsenni egy játszmát, akit az utóbbi négy összecsapásukon háromszor is megvert – írta az MTI.

A vasárnapi döntőben a kettejük egymás elleni mérlegében 6-3-ra vezető orosz játékos kihasználta ellenfele ideges kezdését, agresszív játékkal kétszer is brékelte őt, és 35 perc alatt hozta a nyitószettet. A folytatásban a US Open 2021-es bajnoka ismét kétszer brékelt, 5:1-re meglépett, a dél-tiroli pedig egy bréket ledolgozott, de fordítani nem tudott, így 1 óra 26 perc elteltével már kétszettes hátrányban volt.

Ekkor azonban nagy fordulat következett, Medvegyev ugyanis egyre fáradtabban mozgott, és egyre többet rontott. A 22 éves Sinner megérezte a lehetőséget, belement a 20-30 ütéses labdamenetekbe is, és bő másfél óra alatt kiegyenlített.

A döntő szettben az olasz 3:2-nél brékelt, és innen már nem engedte ki a kezéből a meccset, amely 3 óra 43 percig tartott, s 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3-ra nyert meg.

A 11. tornagyőzelmét begyűjtő Sinner történelmet írt Melbourne-ben, s pályafutása első Grand Slam-trófeája, a Norman Brooks Kupa mellé 3,15 millió ausztrál dollárt (740 millió forint) kap. Egyben Adriano Panatta 1976-os Roland Garros-diadala óta ő az első olasz férfi GS-bajnok.

Fotó: MTI/AP/Andy Wong