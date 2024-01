A Klaksvík magyar kapusedzője: láttuk a Fradin, hogy be van rozsdásodva

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet, az IFFHS összeállításából kiderült, hogy tavaly a kapusedzőként dolgozó Turi Géza, a feröeri KÍ Klaksvík alkalmazottja volt a világ legidősebb aktív élvonalbeli labdarúgója. A Zalaegerszeggel 2002-ben bajnok kapus 2023. május 14-én, 49 évesen és 64 naposan őrizte csapata hálóját a HB Tórshavn elleni idegenbeli bajnokin. Persze ő sem gondolta, hogy ilyen öreg fejjel még játszania kell, de az élet nagy rendező, és a helyzet úgy hozta, hogy pályára kellett lépnie.

„Épp autóban ültem, vezettem, amikor hívtak a klubtól, hogy nagy a baj, mivel mindkét kapus kényszerű okokból kiesett, az első számú megbetegedett, a tartaléka pedig megsérült. Felmerült, hogy az ifjúsági játékosunkat állítják be, de ő védett szombaton, s a feröeri szabályok szerint, egy játékos nem léphet pályára huszonnégy órán belül megint kezdőként. Felmerült, hogy én kezdek, ő pedig egy perc után csereként levált. Az idősebb focisták azt ajánlották, és az edző is úgy döntött, hogy jobb, ha én védek végig.

Az edéseken még most is be szoktam állni a kapuba az egymás közötti meccseken, így azt azért nem mondanám, hogy kiestem a játékból.

De a tétmérkőzés azért mégis más. Bevallom, kicsit tartottam az egésztől, hiszen ez egy rangadó volt, ráadásul idegenben, ám végül nem volt sok dolgom. Talán egy-két kisebb védésem, a beadásokat mindet lehúztam, s végül nyertünk 1-0-ra” – magyarázta a Mandinernek a Klaksvík kapusedzője, aki előzőleg 44 esztendősen, 2018 júniusában állt a kapuban egy bajnoki mérkőzésen.

Turi Géza történelmet írt tavaly tavasszal a Tórshavn elleni bajnokin

Fotó: Facebook/Turi Géza

Az IFFHS korelnöki listáján a második helyet bolgár kapus, Georgi Petkov foglalja el, aki tavaly októberben 47 évesen és 222 naposan lépett pályára a szófiai Slaviában. A harmadik és negyedik pozícióban is kapus található, a hongkongi Ho Kvok Csuen 46 évesen és 76 naposan szerepelt hazájában, míg a francia Damien Grégorini a luxembourgi csapatában 43 éves és 353 napos korában jutott szóhoz.

„A meccs után mindenki gratulált, s veregette a vállamat, a másodedzők a nyakamba ugrottak, mintha valami óriási nemzetközi diadalt arattunk volna. Jólesett persze ez a szeretet, dicséret, de nem tervezem, hogy az idén tovább növelem a felnőtt meccseim számát.

Nekem ez semmi extrát nem jelent, hogy én vagyok a világ legöregebb aktív játékosa,

ugyanúgy élem az életem, s végzem a munkámat. Azt azért bevallom, fiatalon sosem gondoltam arra, hogy még ennyi idősen is védenem kell. De a helyzet így hozta, és örülök, hogy nem vallottam szégyent, a srácok a mezőnyben sokat segítettek ebben” – tette hozzá Turi.

Itthon az jelentette tavaly a nagy szenzációt, hogy a feröeri félprofik kiejtették a Ferencvárost a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában. A kinti 0-0 után a Klaksvík, óriási meglepetésre 3-0-ra legyőzte az Üllői úton a magyar bajnokot, s ezzel szertefoszlatta az FTC BL-álmait.

„Én persze már a sorsolás előtt tudtam, milyen erőt képvisel a Fradi, de miután kiderült, hogy vele játszunk a nemzetközi kupában, elkezdtük kielemezni a játékát. Az nem is volt kérdés, hogy jóval erősebbek, mint mi, azonban szeretjük a kihívásokat, s nem féltünk. Ráadásul azt vettük észre az edzőmeccseiken, hogy be van rozsdásodva, az összjátéka nem volt annyira meggyőző, olajozott. Aztán a tétmérkőzésünkön kiderült, nem verhetetlen, sőt. Számomra nem volt akkora meglepetés, hogy legyőztük” – mondta a szakember.

A KÍ aztán történelmet írt, története során először bekerült a nemzetközi kupák csoportkörébe. Turi szerint már a korábbi években is közel voltak hozzá, de most ősszel végre összejött. És nem is vallottak szégyent a feröeriek a Konferencialigában, bár az utolsó helyen végeztek, de négy pontot szereztek, és sokáig reménykedhettek a továbbjutásban is.

„Reálisan nézve, erőn felül teljesítettünk a kupában, megvertük az Olimpia Ljubljanát és ikszeltünk a Lille-lel, persze álmodoztunk, hogy akár a tavaszt is megélhetjük, de így sem vagyunk elkeseredve.

Nagy felhajtás volt körülöttünk, a szurkolók a tenyerükön hordoztak, és szép extra prémiumot kaptunk. A siker következménye, hogy az edzőnket valószínűleg elveszítjük.

Úgy hallottam, Magne Hoseth már elutazott tárgyalni a dán Szuperligában szereplő Lyngbyvel. Engem is hívtak más klubokhoz az országban kapusedzőnek, de maradtam. Jó helyem van itt, megbecsülnek, és legutóbb is mi lettünk a bajnokok. Most végzem az UEFA A-licences kapusedzői iskoláját, májusban lesz vége, nyárra meglesz a legfelsőbb képesítésem, utána talán elgondolkodom a váltáson, ha kapnék egy jó ajánlatot valamelyik komolyabb bajnokságból, de az sem baj, ha maradnom kell a szigeten. Megszoktuk már itt a családommal, jó életünk van, és akár megint összefuthatunk a Fradival” – nyilatkozta lapunknak Turi Géza.

Fotó: Getty Images/Szirtesi László