A Fradi sztárjának elege lett: a háború elől Magyarországra menekítette a családját

A 25 éves futballista a nyár elején érkezett az FTC-hez, érdekesség: már jóval az előtt megérkezett hazánkba, mielőtt bekapcsolódott volna a közös munkába, hiszen egy nappal a bejelentés előtt még hazája, Izrael színeiben Fehéroroszország ellen játszott Eb-selejtezőt – az újpesti Szusza Ferenc Stadionban.

Az ősz folyamán aztán bebizonyította: remek vásárt csinált vele a bajnokcsapat, hiszen hamar a zöld-fehérek kulcsjátékosává nőtte ki magát, hiszen fél év alatt nem kevesebb, mint

28 tétmérkőzésen lépett pályára a zöld-fehéreknél, melyeken négyszer volt eredményes, és 14 gólpasszt adott (!), utóbbi teljesítménnyel európai viszonylatban is az élmezőnybe tartozik.

A Fradi-tábor egyik kedvence a napokban döntő lépésre szánta el magát: a Haifától 20 kilométerre lévő Kafr Qara városában élő családját a háború elől Magyarországra menekítette. Mint azt Abu Fani a Nemzeti Sportnak adott interjúban többek között elmondta, az ősz végére azért is esett kissé vissza a játéka, mert Izraelben akkor tört ki a háború. „Mi sem vagyunk gépek, az érzelmeink sokszor meglátszanak a teljesítményünkön, engem is nagyon megviselt mentálisan, hogy a családom veszélyben volt” – fogalmazott a labdarúgó.

Kedvező fordulat Abu Fani számára, hogy az év végi pihenést követően a teljes családját (a szüleit, a két lánytestvérét és a bátyját) Budapestre költöztette, és így már sokkal nyugodtabban készülhetett az esztendő első edzőtáborában, Mezőkövesden.

Csak a labdarúgásra kell koncentrálnom, nem kell azon idegeskednem, mi van a szeretteimmel”

– tette hozzá Mohammed Abu Fani.

A játékos a jövőről is beszélt, már csak azért is, mert az elefántcsontparti Habib Maiga személyében posztriválist kapott. „Örülök, hiszen az érkezésével tovább nőtt a konkurenciaharc a középpályán, és ahogy láttam, hozzám hasonlóan ő is igazi harcos. Mindannyiunk érdeke, hogy tovább erősödjön a keret, hiszen a tavaszra nagy céljaink vannak. A bajnokságban ismét elsők akarunk lenni, az Európa-konferencialigában pedig szeretnénk túljutni a görög Olympiakoszon”

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd