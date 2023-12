Nagy menetelésben a Hertha, újra győztek Dárdaiék

Szombaton Kaiserslauternben is nyerni tudott a Hertha BSC, Dárdai Pál csapata – számol be a Telex. Szerdán hazai pályán tizenegyesekkel jutott tovább a Német Kupában, most a bajnokságban fordítottak és győztek 2-1-re. A hazai csapat a hét közben edzőt váltott, de az új tréner, Grammozis egyelőre adós a sikerrel.

A berliniek nyáron estek ki az első osztályból, jelenleg a hetedikek,

de csak négy pontra állnak az osztályozót jelentő harmadik helytől, és öttel a feljutást érő másodiktól.

Nyitóképünk korábban készült: Dárdai Pál, a Hertha BSC vezetőedzője (k) megöleli a csapat kabalafiguráját, Hertinhót a német első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott Hertha BSC – VfL Bochum mérkőzés után Berlinben 2023. május 20-án. A Hertha 1-1-es döntetlent játszott és ezzel búcsúzik az első osztálytól. MTI/EPA/Clemens Bilan