Ilyet még nem látott – brutális őrjöngésbe kezdett a spanyol edző a Realtól kapott gól után (VIDEÓ)

A saját játékosának is nekiment, földhöz vágta a ruháit, majd a kispadon valódi toporzékolásba kezdett Luis García Plaza, a spanyol élvonalban a kiesés elől menekülő Deportivo Alavés spanyol edzője, miután a 92. percben a Real Madrid Lucas Vazquez révén megszerezte a győztes gólt az egymás elleni bajnoki meccsükön. A kiscsapatnak sokat jelentett volna az egy pont, pláne a szinte egy félidőt emberhátrányban játszó Real Madrid ellen. Sokáig tartották is a gól nélküli állást, egy szöglet utáni fejes azonban megpecsételte a sorsukat, és alaposan megtépázta García idegeit is.

Reaksi kepala pelatih Alavés Luis García Plaza setelah timnya dibobol Lucas Vázquez menit 92.



Fotó: Lluis Gene/AFP