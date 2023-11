Ne nyafogjunk többé amiatt, hogy nincsen valamirevaló sportdiplomatánk – mert most már VAN, méghozzá nem is egy!

A nem sajtónyilvános eseményen ezúttal meghívottként vehettem részt, és bevallom, elsőként a „végre!” szó jutott az eszembe, amikor megláttam a Bálnában összegyűlt, nagyjából kétszáz magyar és néhány külföldi sportdiplomatát. Évtizedek óta figyelem, hogy a magyar sportélet nemzetközi képviselete némely kritikus helyzetben hogyan csúszik el nüanszokon; olyan helyzetekben, amikor a kibicek fel szoktak kiáltani, hogy

„na, ha lenne végre nekünk is egy valamirevaló sportdiplomatánk, ezt nem mernék megcsinálni velünk!”

Hát, igen, ebben talán lehetett igazság korábban – de azt kell mondanom, hogy miközben a konferencia közönségét szemléltem, bizony az a benyomásom támadt, hogy most már van ilyen emberünk. Igenis van tisztességes, komoly, a saját sportágában nagy tiszteletnek örvendő sportdiplomatánk,

méghozzá nem is egy.

Olyan nemzetközi sportszakembereink vannak, akik nemcsak saját sportáguk ügyét reprezentálják magas szinten a nemzetközi sportszervezetekben, de a magyar érdekeket is jó ízléssel, megfelelő arányérzékkel képviselik ott, ahol valóban eldőlnek a dolgok.

Persze már hallom is magamban az ilyenkor szokásos

„ugyan, hagyjál már minket ezzel a sok ingyenélővel, csak a szendvicseket tudják majszolni, de amikor ott kéne lenni, hogy ne állítsák ki valamelyik magyar játékost, akkor mindenki csöndben lapít!”

jellegű felhorkanásokat.

Azt hiszem, éppen ezért fontos tisztázni, milyen szerepük is van vagy lehet a magyar sportdiplomatáknak; melyek azok a messzebbre mutató, hazánk számára fejlődést és hasznot hozó cselekvések, amelyek révén egy magyar sportdiplomata eredményeket érhet el – pláne akkor, ha összefogásban tud dolgozni a kollégáival.

Amiben mindenképpen újat hozott és abszolúte üdvözlendő, sőt, csillagos ötös a Schmidt Ádám által vezetett Sportállamtitkárság által életre hívott, immáron második alkalommal megrendezett sportdiplomáciai konferencia, az az, hogy

ezek az emberek, akik saját erőből, sportmúltjuknak és agilitásuknak köszönhetően, egyedül jutottak el saját sportáguk nemzetközi vezetésébe,

most végre egymásra köszönhettek és rádöbbenhettek, hogy nincsenek egyedül. A „diplomácia a sportban, sport a diplomáciában” nevű rendezvény tényleg képes volt a sportot felügyelő minisztertől, Szalay-Bobrovniczky Kristóftól kezdve a friss NOB-tag Fürjes Balázson át, a MOB vezetését bevonva

a magyar (sport)diplomácia olyan moguljait összehozni, mint Schmitt Pál vagy épp a legismertebb protokoll-szaktekintély, Görög Ibolya.

Nem csupán azért volt nagyszerű meghallgatni ezen szakemberek élménybeszámolóit, mert ők olyan élethelyzetekben is sokszor megfordultak már, amelyekben mi egyelőre nem. Hanem azért is, mert rávilágítottak, mennyire fontosak a tárgyalóasztalokon túli helyzetek is. Ugyanis

gyakran épp ilyenkor születnek meg a végső döntések – ha bölcsen, nyitott gondolkodással, a másik nemzet érdekeit is figyelembe véve, de ügyesen lavírozunk a saját érdekeink érvényesítéséért.

Elhasznált kifejezés, mégis igaz, hogy abszolút hiánypótló kezdeményezés az, amit a sportállamtitkárság ezzel a konferenciával összerakott; leginkább azért, mert hosszú távú folyamatot, közös építkezést és – valljuk be: magyar körökben meglehetősen ritkán megvalósuló – összekapaszkodást szeretne ezzel elindítani. Az nem is kérdés, ahogy Szentkirályi Alexandra is beszélt róla, hogy Budapest,

Magyarország már túl van a nagy vizsgákon, ami a globális sportesemény-szervezési kapacitásainkat, képességeinket illeti.

Az atlétikai világbajnokság turisztikai hozadékai, országimázs-építő és nemzetegyesítő volta, hosszú távú hatásai nem csak abban mutatkoznak meg, hogy például a nemzetközi atlétikai szövetség máris átvette a magyar innovációt, a medálplázát, vagyis az érmek másnapi, szurkolók előtti átadását, vagy azokat a televíziós megoldásokat, amelyeket először itt láthattunk a vébé alatt. Az legalább ekkora siker, hogy – részben épp ennek a munkának köszönhetően – Gyulai Mártont azóta kinevezték a világ egyik legjelentősebb szövetségében a szakmát irányító sportigazgatóvá, így aztán olyan helyen fog tudni alkotómunkát végezni, ahol ezt a sportágat globálisan formálják.

De azt is látni kell, hogy az a kredibilitás, amit Magyarország az elmúlt években rendezett nagy világesemények révén megszerzett magának, bizony vendégéjszakákban, kereskedelem-fellendítésben, turisztikai felpezsdülésben – magyarán nemzetgazdasági szinteken is markánsan hasznosul. Mert