Már ma este továbbjuthat az RB Leipzig, a BL-ben is bevetik a kupaspecialista Gulácsit?

A címvédő angol Manchester City, a két magyar játékost is foglalkoztató német RB Leipzig és a katalán FC Barcelona már a csoportkör 4. fordulójának keddi játéknapján biztosíthatja a 16 közé való továbbjutását a labdarúgó Bajnokok Ligájában.

A papírforma alapján az előző szezonban triplázó, most is remek formát mutató Manchester City a svájci Young Boys elleni újabb skalpjával érhet célba. A G-csoport másik találkozóján, a két magyar válogatott labdarúgót, Gulácsi Pétert és a sérülése után lábadozó Willi Orbán is alkalmazó német RB Leipzig a Crvena zvezda belgrádi otthonában járhat sikerrel. A Bundesliga hétvégi fordulójában váratlan vereséget szenvedő lipcseiek egy győzelemmel ugyancsak megváltanák a helyüket a nyolcaddöntőben – ha a City nem kap ki. A német klub magyar kapusa, Gulácsi Péter a szezon során eddig két Német Kupa-meccsen jutott lehetőséghez a súlyos sérülése után, nagy kérdés, mikor foglalja vissza állandó helyét a gólvonalon a nemzetközi kupában is.

A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Marco Rose a lipcseiek vezetőedzője, annak ellenére is bizakodóan tekintett a találkozóra, hogy egyik legjobb támadója, Timo Werner betegésg miatt nem tartotta a csapattal.

Mindannyian elégedetlenek vagyunk az utolsó két mérkőzésünk eredményével, de most lehetőségünk lesz helyre tenni a dolgokat!”

– fogalmazott a szakember.