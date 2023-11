„A magyar válogatott bárki ellen képes jó teljesítményre” – ezt várják az Eb-n a Mandiner szakértői

Bozsik Péter korábbi szövetségi kapitány: A továbbjutás abszolút benne van a pakliban!

„A résztvevőket látva egyértelműen látszik, hogy nincsen könnyű csoport. A németeknél >belső zavargások< is voltak, de mégiscsak ők a házigazdák. A belgáknál a világbajnokság után történt egy váltás a kapitányi poszton, ezért az első kalapból talán őket választanám. A harmadik kalap együttesei közül a szlovák-szlovén-cseh-skót négyesből választanék. Végül azért várnám Szlovéniát, mert ebből a társaságból ők tűnnek a legzsengébbnek, de a többiektől sem kell félnünk. Meglepetésre a negyedik csoport bivalyerős, de ha finnek kvalifikálnák magukat, és mellénk sodorná őket a szerencse, nem lennék szomorú! Összességében tehát

a Belgium, Magyarország, Szlovénia, Finnország csoportból nem tűnne megoldhatatlan feladatnak a továbbjutás,

már csak azért sem, mert a magyar válogatott mára – hál' Istennek! – eljutott arra szintre, hogy bárki ellen képes a jó teljesítményre. Bő fél év alatt sok minden történhet, de nagyon fontos, hogy elkerüljenek minket a sérülések, akik pedig meccshiánnyal küzdöttek, minél több mérkőzést játsszanak. A továbbjutás abszolút benne van a pakliban, a kieséses szakasz megjósolhatatlan, de bízom benne, hogy a csapat kihozza magából a maximumot!”

A siker fő letéteményesei: Marco Rossi és Szoboszlai Dominik Fotó: MTI/Kovács Tamás

Nagy Antal 32-szeres válogatott középpályás: Első számú vágyam, legyen mindenki egészséges!

„Az első kalapból nem könnyű a választás... Ám látva az elmúlt időszak eredményeit, elsőként Németországot várnám, hiszen az utóbbi időben nem nagyon nyertek meccset. Bár az is igaz: ők a házigazdák... Talán még Portugália is szóba jöhet, hiszen ellenük a 2016-os Eb-n volt sikerélményünk. A harmadik kalapból Hollandiát és Horvátországot mindenképpen elkerülném!

A szlovákoknak jó lenne visszavágni, hiszen az elmúlt években sokszor megnehezítették az életünket de azért inkább Szlovéniát választanám, mert ellenük lehet a legnagyobb esélyünk a győzelemre.

A negyedik kalap rendkívül erős, örülnék, ha a finnek becsúsznának az Eb-re, hiszen ellenük nem csak sikeresek voltunk, de a szerencse sem hagyott el minket. Németország, Magyarország, Szlovénia, Finnország – nem is hangzik olyan rosszul! A magyar válogatott szereplésével kapcsolatban az első számú vágyam, hogy legyen mindenki egészséges! Hiszen tapasztalhattuk: ha hiányzik egy-két sztárunk, már nem annyira gördülékenyen teljesít a nemzeti csapat. A komplett együttessel minimális cél a továbbjutás, aztán majd meglátjuk, hogy evés közben mennyire jön meg az étvágy!”

Várhidi Péter egykori szövetségi kapitány: Az első kalapból a németeket választanám

„Az első kalapból még úgy is a németeket választanám, hogy ők a házigazdák, hiszen korántsem annyira ütőképesek, mint azt az utóbbi évtizedekben megszokhattuk tőlük. A harmadik kalapból Szlovákiával és Szlovéniával is ki-ki meccset játszhatnánk, de ha választani kell, Szlovéniát várom a mieink mellé. A negyedik kalap biztos résztvevői közül Svájc ideális ellenfél lehet, hiszen náluk a pótselejtezős riválisok közül Lengyelország és Görögország is erősebbnek tűnik, bár, ha Grúzia vagy Luxemburg kijut az Eb-re, nem kérdés, hogy ők lennének a legideálisabb riválisok.

A magyar válogatott Eb-szereplése egyértelműen a sorsolástól függ, hiszen kerülhetünk olyan négyesbe, amelyben pontot sem szerzünk, de kialakulhat olyan kvartett is, ahonnan sima lesz a továbblépés.

Mivel a kalapbeosztások nem a világranglista-helyezések, hanem a közelmúltbéli eredmények alapján alakultak ki, alaposan szétszóródott a mezőny. Épp ezért mindenképpen bravúrra lesz szükség a jó szerepléshez.”

Dibusz Dénes csodálatos teljesítményt nyújtott egész évben Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A 2024-es németországi Európa-bajnokság csoportbeosztása:

Első kalap: Németország (házigazda), Portugália, Franciaország, Spanyolország, Belgium, Anglia

Második kalap: MAGYARORSZÁG, Törökország, Románia, Dánia, Albánia, Ausztria

Harmadik kalap: Hollandia, Skócia, Horvátország, Szlovénia, Szlovákia, Csehország

Negyedik kalap: Olaszország, Szerbia, Svájc és a három, pótselejtezőn kijutó válogatott