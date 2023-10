Visszaül a trónra – ismét Messi nyeri az Aranylabdát?

Hiába az angol klubfutball tarolása, a Manchester City triplázása, azaz Premier League-győzelme, FA-kupa sikere és Bajnokok Ligája-trófeája, a 23 éves gólgép, a norvég Erling Haaland vélhetően csak közelről tapsolhat Lionel Messi nyolcadik Aranylabdájához. A díjat életre hívó France Football című szaklap szeptember 6-án hozta nyilvánosságra harminc jelöltjének a nevét, akik közül október 30-án, hétfő este újra az argentin Lionel Messi fejére kerülhet a korona, ismét hajladozhat előtte a futballvilág.

A katari világbajnokságon aratott argentin diadal óta tisztában lehettünk vele, hogy a díj legnagyobb esélyese a nyolcadik sikerére hajtó Lionel Messi, aki klubszinten minden elérhető elismerést bezsebelt, és miután Mario Kempes és Diego Maradona lehengerlő produkciója, azaz 1978 és 1986 után ő is csúcsra vezette a gauchókat, ismét páholyban érezheti magát a legnagyobb egyéni kitüntetésért zajló versenyfutásban. Noha klubszinten már nem nyújtott olyan teljesítményt, mint karrierje csúcsán, időközben pedig a Paris SG-ből áttette a székhelyét David Beckham csapatába, az észak-amerikai bajnokság, az MLS rájátszásáról lemaradó Inter Miamiba, mindezek sem jelentettek akadályt a szavazók számára. A katari világbajnokságon produkált ellenállhatatlan játéka elhomályosította a kluboknál mutatottakat.

Az előzetesen a díj két legnagyobb esélyesének tartott Haaland és Messi közös nevezője Pep Guardiola. A katalán szakember az argentint még a Barcelonában „foglalkoztatta”, a norvég csatárt pedig jelenleg a Manchester Citynél edzi. Véleménye éppen ezért sokatmondó.

Mindig azt mondtam, hogy az Aranylabdának két részből kell állnia – egy Messié, egy pedig a többieké”

– mondta Guardiola,

Erling Haaland eközben első évében tarolt a Cityvel a bajnokságban, az FA-kupában és a Bajnokok Ligájában is, 36 találatával szerzett gólkirályi címet a PL-ben, valamint 12 gólt a BL-ben – úgy tűnik, minden hiába, legalábbis az Aranylabdáért folytatott küzdelemben. A kritikusai a szemére vetik, hogy a legfontosabb pillanatokban, az Inter elleni isztambuli BL-fináléban észrevehetetlen volt a norvég csatár, miközben Messi tündökölt a világbajnokság egésze alatt – csapatkapitányként végig a hátán vitte a társakat. Hét góllal zárta a tornát, ebből ötöt az egyenes kieséses szakaszban szerzett, akkor az ausztráloknak, a hollandoknak, a horvátoknak és a franciáknak is betalált.

Az argentin támadó 36 éves korára tehát a nyolcadik Aranylabdáját is begyűjtheti: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 után 2023-ban is felülhet a csúcsra. A díjátadó gála 20 óra 45 perckor kezdődik, amint lehull a lepel, a Mandineren azt is megtudhatják, ki lett a győztes és kik lettek az egyéb kategóriák legjobbjai.