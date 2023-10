„Celtic–Lazio mérkőzés volt a Bajnokok Ligájában. Szélsőbal a szélsőjobb ellen egy elvileg politikailag semleges szervezet rendezvényén.

A Celtic szurkolók által kihúzott, nem kis méretű zászlón olyan feliratok vannak, mint »antifascist« vagy »follow your leader« (kövesd a vezéred).

Ez utóbbihoz egy grafika is tartozik, melyen Hitler fejbe lövi magát – a zászló tehát az antifasizmuson túl öngyilkosságra is felszólít.

Ezt a drapériát nem zokniban, titkos zsebben stb csempészték a lelátóra. Feltehetően ellenőrizte a tartalmát mind a klub, mind az UEFA – így ezért a szélsőbaloldali politikai megnyilvánulásért büntetés sem fog járni a rendező klubnak és politizáló szurkolóinak.

Az erőszakos antifasizmus politikai megnyilvánulása tehát zöld utat kapott azon a lelátón, amelyen a Lazio vagy más, jobboldali, nacionalista beállítottságú tábor folyamatosan cenzúrának van kitéve a legártalmatlanabb jobboldali jelkép, üzenet megfogalmazása esetén is.

A demokratikus rendszerek értéksemlegessége már csak ilyen.”

Nyitókép: Képernyőfotó