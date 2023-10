Miért még mindig Messi? – 8 ok, amiért 8-adszor is a világ legjobbja

Várható volt, de nem garantált

Az immár nyolcszoros rekordgyőztes (Cristiano Ronaldo ötig jutott) argentin zseni nem élete legjobb szezonját futotta az előző idényben, ám számára a legnagyobb, régóta áhított sikert érte el: világbajnoki címet szerzett Argentínával. Már ez is óriási tett lett volna az akkor 35 éves világsztártól, de ő nem egyszerűen a csapat tagja volt, hanem a vezére, ahogy idolja, az 1986-ban vb-első Diego Armando Maradona. Messi a katari tornán gólokat lőtt, a torna legjobbja – aranylabdása – lett, s minden mozdulatán látszott, hogy miközben tanárian játszott, alárendelte magát a csapatának, s társai figyelték minden rezdülését. Maga Messi is a válogatottal elért vb-címet jelölte meg az újabb Aranylabdája zálogaként, ám a közelmúltban számos alkalommal előfordult, hogy nem az aranyérmes együttes legjobbja lett a a díjazott: 2018-ban nem egy francia, hanem egy horvát, Luka Modrics nyert, 2014-ben a németek ellenében a portugál Cristiano Ronaldo győzött, 2010-ben a barcelonai csapattárs, Xavi-Iniesta duót beelőzve Lionel Messi diadalmaskodott. Ha a mostani esetet vizsgáljuk, a világbajnokságon a döntőben 2-2 gólosok csatáját a végső argentin siker billentette Messi javára Mbappéval szemben, Haaland és Norvégia pedig azzal, hogy a televízióban nézte – vagy nem nézte – a tornát, hatalmas lépéshátrányba került.

Rápihent a fő versenyre?

Lionel Messi 2023 tavaszán akkori klubjával, a Paris SG-nel ugyan francia bajnok lett, sok kritikát kapott, egyesek szerint kizárólag a világbajnoki felkészülésére használta fel a francia együttest, amellyel már a nyolcaddöntőben kiesett a Bajnokok-Ligájából. Valóban érzékelhető volt, hogy a 2022 év végi vb előtt nem brillírozott, fogalmazzunk úgy, vigyázott magára élete talán utolsó nagy világversenye előtt, s ne feledjük kapott is hideget-meleget a kényes francia publikumtól... Azért ott és a nyár végi időszakban, már az Inter Miami színeiben az Egyesült Államokban csak összeszorgoskodott 55 mérkőzésen 32 gólt és 25 gólpasszt. Mások esetében ez is elegendő lehetne, hogy a világ legjobbjának megkoronázva Aranylabdát nyerjenek, ám az ő mércéje ennél is jóval magasabban van. Valamint akadt két olyan kihívója, aki felfoghatatlan mennyiségben termelte a gólokat és gyűjtötte be a trófeákat. Erling Haaland az előző futballidényben 53 találkozón 52-szer köszönt be, és triplázott a Manchester Cityvel: Bajnokok-Ligája-győztes, angol bajnok és FA-Kupa-első lett. A 23 éves norvég válogatottjával – melyben további 4 gólt jegyzett – viszont semmit nem ért el. Kylian Mbappé ellenben a vb-ezüstérmes francia csapatban és a PSG-ben is remekelt: a párizsiaknál 43/41 a meccs/gól mutatója, a nemzeti együttesében 13 (!) találatot hozott össze. Ő is csak decemberben lesz 25 esztendős, és már 2018-ból van világbajnoki címe, talán egy másik klubbal egyszer BL-győztes is lesz, és akkor kinyílhat az Aranylabda kapuja is előtte.

A végtelen nyolcas nem véletlen

Az első találkozás – Lionel Messi és az Aranylabda 2009-ben

Fotó: AFP/FRED DUFOUR

Mi magyarok Benedek Tibor tragikus halála óta ismerjük a sportban a fektetett, azaz a végtelen nyolcas fogalmát. Háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázónk mosolya és a 8-as sapkában nyújtott csodálatos teljesítménye mindig velünk marad, bennünk él. Lionel Messi is beírta magát végleg a futballtörténelem históriás könyvébe, s hogy még inkább idilli legyen a története, minden valószínűség szerint nyolcnál áll meg az Aranylabda-mutatója. Az elképesztő sikersztori 15 éve kezdődött, s Cristiano Ronaldóval való viaskodása, vetélkedése egészen egyedi kollekciót eredményezett. Az argentin zsinórban négyszer (2009, 2010, 2011, 2012), majd négy különböző esztendőben is győzött: 2015, 2019, 2021 és 2023. Csokorba gyűjtöttük, milyen tulajdonságai emelték ilyen magasságokba az alapvetően visszahúzódó, a pályán ugyanakkor magával ragadó klasszist:

1. Kivételes, senkihez sem hasonlítható játékos.

2. Nagy küzdő.

3. Hihetetlenül tud koncentrálni.

4. Átlátja a játékot és a pályát.

5. Szenvedélye a futball.

6. Állandóan motivált.

7. Szerény személyiség.

8. Ő a Messi(ás).

Nyitókép: AFP/FRANCK FIFE