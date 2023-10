Biztos, hogy a szerbek a mérkőzés elejétől nekiesnek a magyaroknak! – a Fradi-közönségkedvenc, Zoran Kuntics a Mandinernek

Zoran Kuntics a kilencvenes években Szerbiából került légiósként Magyarországra, és rövid időn belül közönségkedvenccé vált. 1994-ben a másodosztályú Kecskemétben mutatkozott be, de egy év múlva már Székesfehérváron futballozott, az akkor éppen Parmalat FC néven szereplő együttesben. A csatár legemlékezetesebb mérkőzése az 1995 májusában lejátszott, Vác FC-Samsung elleni bajnoki volt, amelyet a fehérváriak 6-3-ra nyertek meg, Kuntics elemében volt, négyszer volt eredményes, két gólpasszt adott, a sportnapilap 10-es osztályzattal jutalmazta teljesítményét. Sok egyéb mellett nyilván ez a produkció is közrejátszott abban, hogy a Ferencváros lecsapott a gólerős támadóra, és bár Kuntics csupán egy idényt töltött az Üllői úton, az Anderlecht elleni, idegenbeli BL-selejtezőn szerzett győztes góljával – a visszavágó 1-1-re végződött, így a zöld-fehérek első magyar klubként bejutottak az első számú nemzetközi kupasorozat 16 csapatos (!) főtáblájára – örökre beírta magát a Fradi történelmébe, és az sem véletlen, hogy egy szurkolói szavazáson az FTC legjobb három légiósa közé választották. Zoran Kuntics a Ferencváros után a ciprusi Larnacához szerződött, majd Magyarországra visszatérve a Videoton és a Vasas színeiben játszott, végül szülőhazájában a szabadkai Szpartakban fejezte be a játékos-pályafutását. Edzőként dolgozott a Diósgyőrben, Pápán és a Fradinál, valamint alacsonyabb osztályú csapatoknál, sőt a fehérváriak vezető játékosmegfigyelőjeként is, az utóbbi években azonban visszatért hazájába. A szombati, budapesti magyar-szerb Európa-bajnoki selejtező előtt adott exkluzív interjút lapunknak az 56 éves szakember.

Megszokott jelenet volt: Zoran Kuntics Fradi-mezben kapura tör, az ellenfél védői nem tudják feltartóztatni

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Szerbiában mindenkit a visszavágás vágya fűt

Miként fogadta a magyar válogatott szerbiai győzelmét?

Számomra az a találkozó is háromesélyes volt – akárcsak a szombat esti meccs. Bár a szerb válogatott egyénileg jobb képességű játékosokkal rendelkezik, őszintén mondom: nem lepődtem meg a magyarok sikerén. Hiszen Marco Rossi együttese nagyon együtt van, a kapitány kiválóan összerakta a csapatát, és az utóbbi években bebizonyították: a náluk erősebbnek vélt együttesek ellen kiváló és eredményes játékra képesek.

Milyen volt a meccs visszhangja? Hiszen Szerbiában nyilván mindenki a hazai sikerben reménykedett...

Nyilvánvaló, hogy mindenki győzelmet várt, de a mérkőzés előtt több szakember is figyelmeztetett: nem lesz egyszerű a kiharcolása, mert a magyar csapat az utóbbi években rendkívül stabillá vált. Sajnos nekik lett igazuk... Természetesen most mindenkit a visszavágás vágya fűt, és azért is fontos a siker, mert a budapesti selejtező után következik Montenegró, amely ellen ki-ki meccs lesz, igazi presztízscsata!

Szoboszlai Dominik világsztár!

Miként készülnek a szerbek a budapesti találkozóra? Hiszen kikapniuk semmiképpen nem szabad, de fejetlenül sem rohanhatnak a magyar válogatottnak...

Ezzel tisztában van Dragan Sztojkovics szövetségi kapitány is, de ő az őszinte támadójáték híve, sosem a védekezésre helyezi a fő hangsúlyt, ez a katari világbajnokságon is tökéletesen látszott, ahol a szerbek úgy estek ki csoport utolsóként, hogy három mérkőzésen nyolcszor kapituláltak, ennél több gólt csak Costa Rica kapott. Ezzel együtt biztos, hogy Budapesten a mérkőzés elejétől nekiesnek a magyaroknak, hiszen számukra csak a győzelem lenne igazán elfogadható végeredmény.

A szerbek legveszélyesebb támadójára, Alekszandar Mitrovicsra nem csak Szalai Attilának kell majd figyelnie!

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Mivel lehet sikeres a magyar válogatott a szerbek kamikáze taktikája ellen?

Mint már említettem, Szerbia egyértelműen jobb képességű játékosokkal rendelkezik, mint a magyarok, akiknél csak Szoboszlai Dominik igazán kiemelkedő, ő egy világsztár! A szerb válogatottban azonban Szergej Milinkovics-Szavics, Dusan Tadics és Alekszandar Mitrovics is nemzetközi szinten klasszis játékos, mint ahogy az ezúttal sérülés miatt hiányzó Dusan Vlahovics is. Nyilvánvaló, hogy Marco Rossi nem változtat majd az eddig jól bevált felálláson és taktikán, és zárt védekezésből indítják majd a kontratámadásaikat a magyarok.

Komoly kihívás lesz Willi Orbán pótlása, de ezzel együtt a magyarok híresek arról, hogy a papíron jobb riválisok ellen elképesztő teljesítményre képesek!

Dejan Sztankovics igazi vizsgája lesz a Fradinál töltött időszak

Szintén kihagyhatatlan téma az is, hogy a szerb Dejan Sztankovics lett a Ferencváros vezetőedzője. Meddig juthatnak vele a zöld-fehérek?

A Crvena zvezda messze a legerősebb csapat volt, amelyeknél eddig Dejan dolgozott. Rendkívül jól motivál, a Fradival a bajnokságot simán megnyeri, és az Európa-konferencialiga csoportköréből történő továbbjutás is összejöhet. Ezzel együtt számára komoly vizsga a Ferencvárosnál töltött időszak, hiszen most egyértelműen kiderül, hogy taktikailag mennyire érett, mennyire felkészült.

Zoran Kuntics is kíváncsi, mennyire lesz eredményes Dejan Sztankovics a Ferencvárossal

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Mindenesetre a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor úgy nyilatkozott: regnálása óta a legkarakteresebb szakember került az Üllői útra, aki tökéletesen passzol a csapathoz.

- Mint utaltam rá,

Sztankovicsnak elképesztő energiája van, remekül motivál, ezzel 100 százalék, hogy nem lesz gond. Ám ez hosszú távon nem elég. Éppen ezért számomra is nagy kérdés, hogy taktikailag miként vizsgázik a Fradinál.

A nyomást, az eredménykényszert már megszokta a Zvezdánál, az FTC-nél elsősorban az derül ki hosszú távon, hogy szakemberként mire lesz képes...

„Nem lehetne ezt a kérdést kihagyni?”

Rég hallottunk önről. Mivel foglalkozik jelenleg?

Július óta a Topolya akadémiáján dolgozom, szakmai igazgatóként. Remekül érzem magam a klubnál, lakhelyemről, Szabadkáról mindössze fél óra alatt beérek Bácskatopolyára, de ami a lényeg: kitűnő kollégákkal dolgozom együtt és abszolút megbecsülnek.

Egyet áruljon még el: kinek drukkol majd szombat este a Puskás Arénában?

Nem lehetne ezt a kérdést kihagyni? Nekem Jugoszlávia – direkt fogalmazok így – a szülőhazám, Szabadkán élek, de Magyarországhoz is rengeteg élmény és barát köt. Győzzön a jobbik csapat!

Nyitókép: fehervarfc.hu