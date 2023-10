Az aranylabdás Albert Flórián és Sándor Károly nyomában – hatalmas mérföldkő előtt a magyar labdarúgó!

Különös dolog a számmisztika. Két korszakos labdarúgó klasszisunk is egyaránt 75 mérkőzéssel zárta válogatott pályafutását. Az 1928-ban született Sándor Károly 27, a nála tizenhárom esztendővel fiatalabb Albert Flórián 31 góllal és számtalan csodás, felejthetetlen megmozdulással örvendeztette meg a nagyérdeműt a nemzeti csapatban. Előbbi, a mindössze 158 centiméteresre nőtt MTK-legenda szélső, „Csikar” kvalitásaira jellemző, két világbajnokságon is képviselte hazánkat, az Aranycsapat kapusa, Grosics Gyula után viselhette a csapatkapitányi karszalagot. Utóbbi, a Fradi-bálvány „Császár” Magyarország egyetlen Aranylabdával (Európa legjobbjának járó elismeréssel) díjazott focistája volt, világválogatott csatár, aki a rádióriporter, későbbi MLSZ-elnök, Szepesi György szerint a Puskás-Bozsik-Czibor-Hidegkuti fémjelezte Aranycsapatba is befért volna, ha korábban születik meg.

És hogy hogyan jön a két kiválósághoz Nagy Ádám? Nos, a mai – a 109-szerepléssel magyar rekorder Dzsudzsák Balázs és a 86-tal zárt Szalai Ádám utáni – nemzeti tizenegyünk legtöbbször pályára lépett játékosa jelentős mérföldkőhöz érkezik. Hetvenötödször viselheti majd a címeres mezt a keddi, Litvánia elleni idegenbeli Európa-bajnoki selejtezőn, és az örökrangsor 17. helyére léphet Albert és Sándor mellé. A halk szavú, ám – ha kérdezik – általában karakteres vélemény formáló labdaszerző specialista számára duplán különleges lehet a mérkőzés: ha Magyarország győz, vagy döntetlent ér el és Szerbia nem tudja legyőzni Montenegrót, kijut a jövő évi Európa-bajnokságra.

„Még matematikailag nem biztosítottuk be a továbbjutást. Ha nem változik a csapat hozzáállása, a szerbek ellen is látott győztes mentalitással lépünk pályára Litvániában, akkor szinte biztos vagyok benne, hogy a mérkőzés után arról beszélhetünk: biztos a kvalifikáció. Hazai pályán közel hetvenezer szurkoló előtt kiraktuk a szívünket-lelkünket a pályára, és az erőviszonyok ellenére mi hagyhattuk el győztesen a játékteret Szerbiával szemben – kezdte lapunknak a 28 éves Nagy Ádám.

Nagy Ádám nem kispályás, de azért néha nagypályán is futsalozik

A vékony dongájú, az utánpótlásban kis híján elkallódó középpályás a felnőtt pályafutása kezdetén Gera Zoltántól leshette el a szakma fortélyait. Alig, hogy NB I-es futballista lett a Ferencvárosban, bekerült a válogatott keretébe, és 2015 őszén Belfastban, az Észak-írek elleni (1-1) Európa-bajnoki selejtezőn Elek Ákos sérülése miatt a mély vízbe dobta Bernd Storck akkori szövetségi kapitány. A 20 éves fiú megragadta a lehetőséget, olyannyira, hogy a norvégok elleni pótselejtezőkön és a 2016-os Európa-bajnokságon is alapember lett. Azóta is az annak ellenére is, hogy klubjaiban (Bologna, Bristol City, Pisa) nem mindig kapta és kapja meg a megfelelő bizalmat. Az olasz másodosztályban legutóbb szeptember közepén cserélték be, azóta háromszor a kispadon ücsörgött.

„Nehezen élem meg a mellőzöttséget. A szerbek elleni teljesítményemhez talán már az a rutin is hozzájárult, amelyet megszereztem az évek alatt. Az eddigi 74 válogatottság egy fantasztikus érzés, nagyon örülök neki.

Remélem, kedden meglesz a hetvenötödik, az egy nagyon szép állomás lenne!

Nyilván összességében ez egy nehéz időszak a számomra, de úgy érzem, minimálisan lehetett azt észrevenni, hogy a klubomban az elmúlt hetekben kevesebb játéklehetőséghez jutottam. Dolgozom rajta, hogy Pisában visszaverekedjem magam a kezdőcsapatba, hogy hétről hétre mérkőzéseket játsszak, és még jobb formában tudjak a válogatott rendelkezésére állni – beszélt a terveiről Nagy Ádám.