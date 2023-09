Megszólalt volt edzőjük a Liu fivérekről: „Biztos, hogy megszenvedik azokat a különbözőségeket, amik ott érték őket”

Jelentős változást hozott a magyar gyorskorcsolyás sportágban, amikor tavaly év végén a két olimpiai bajnokunk, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor kínai állampolgárságra váltott és elhagyta a magyar válogatottat.

A váltás két élsportoló életében is ez jelentős változást hozott. A magyar válogatott szakmai vezetője, Bánhidi Ákos viszont rendszeresen tartja a kapcsolatot és most a Sport TV Mai helyzet című műsorában beszélt a két sportolóról.

A szakember eddig még nem hallott információkat is elárult a testvérekről. Többek között például azt, hogy

Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor Kínában kénytelenek egy kollégiumban élni.

A szakember kifejtette, hogy hatalmas ismertséget hozott a sportágnak az az eredménysor, amit a Liu fivérek elértek. Ennek köszönhetően pedig most is odafigyelnek a magyar sportolókra. Elárulta azt is, hogy heti kapcsolatban van a sportolókkal, ezért tisztában van az aktuális körülményeikkel és kihívásaikkal.

Biztos, hogy megszenvedik azokat a különbözőségeket, amik ott érték őket. De ők rendkívül céltudatos emberek, és az ő céljuk az eredményesség, ennek az oltárán pedig minden más kevésbé jön számításba.

– tette hozzá Bánhidi Ákos.

