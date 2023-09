Kirúgták Urbán Flóriánt

Néhány hete még magasztalták, most megváltak tőle. A magyar labdarúgás egyik legmegosztóbb személyisége nem folytathatja a munkáját a BVSC-nél, miután hiába juttatta fel az NB III-ból a másodosztályba a sárga-kékeket, az NB II-be 21 év után visszatért együttes 7 forduló után egyetlen győzelemmel, két döntetlennel és négy vereséggel a 16., osztályozós helyen áll. A klub szűkszavú közleményben tudatta a döntését.

„A BVSC Labdarúgó Nonprofit Kft. vezetése

a mai nappal felmentette Urbán Flórián vezetőedzőt

a munkavégzés alól. Az új vezetőedző kinevezéséig az edzéseket a csapat edzői, Kincses Ádám és Dudás János tartja meg. Ezúton is köszönjük Urbán Flóriánnak az elvégzett munkát, további karrierjéhez sok sikert kívánunk!” – olvasható a zuglóiak kommünikéjében.

A játékosként a balhéiról, zűrös életviteléről elhíresült 41-szeres válogatott Urbán Flórián edzőként számos csapatnál (REAC, Felcsút, Pápa, Vasas, Dunakeszi, Százhalombatta) megfordult, a BVSC-vel 40 mérkőzést veretlenül megvívva jutott fel a profi osztálynak számító NB II-be, a harmadosztály bajnokai közül egyedüliként vette sikerrel az osztályozót. A szezon elején – a főszponzor Wallis-csoport érkezésével – korábbi válogatott és magyar bajnok labdarúgókkal erősített (Hidi Patrik, Paulo Vinicius, Nikola Mitrovics) a csapata, amelyet egyesek a feljutásra esélyesek között is emlegettek, az eredmények azonban elmaradtak. Egyik utolsó nyilatkozatában sem hazudtolta meg önmagát Urbán, aki a Szeged elleni 1-1-ás vereség után így fogalmazott.

„Mindig is a halálom volt, hogy hangzatos szavakkal jöjjek elő, hogy na majd most megmutatjuk, idáig is meg kellett volna mutatni, és a meccsek döntő többségében ezt nem tudtuk. Hangzatos nyilatkozat helyett, keményen dolgoznunk kell, mert

nem én vagyok Harry Potter

, bár kaptam egy varázspálcát a BVSC marketing csapatától a születésnapomra. Úgyhogy elmondhatnám, hogy van egy varázspálcám, és ha azt belengetem, akkor csodát látunk, ezt is gondolhatom, de az-az igazság, hogy varázserő helyett, én inkább a munkában hiszek.”

A hivatalos bejelentés még várat magára, az elmúlt napokban több fórumon is felmerült, hogy Feczkó Tamás lesz a BVSC-Zugló új vezetőedzője. A 45 éves tréner a Balmazújváros, az MTK, a Diósgyőr és a Nyíregyháza szakmai munkáját is irányította, kétszer is feljutott aktuális csapatával az élvonalba.

