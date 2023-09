Október 17-én Fürjes Balázs Mumbaiban NOB-tag lehet

A nagysikerű budapesti atlétikai világbajnokság társelnökeként is éppen elég feladata akadna Fürjes Balázsnak, hogy utólag is begyűjtse a legszélesebb körből érkező gratulációkat, amely a magyar szervezést dicséri. Van ennél ugyanakkor kurrensebb jó hír is a magyar sportdiplomácia háza táján. Mégpedig az, hogy a NOB belső tagfelvételi bizottsága a közelmúltban másokkal együtt őt is a NOB rendes tagjainak sorába ajánlotta, akiknek beválasztásáról a közeljövőben dönthet a szervezet közgyűlése.

„Nem a személyemnek szól, ha majd megerősítenek a NOB tagjai ebben a pozícióban, hanem kizárólag a magyar sportnak és a magyar olimpiai mozgalomnak. Annak erejét és megbecsültségét jelezheti, ha ez a folyamat, a jelöléstől kezdve viszonylag gyorsan végbemegy. De ne felejtsük el,

az utolsó szó a NOB tagjait illeti, ez lesz a legfontosabb fázis, hiszen október 17-én a Mumbaiban dőlhet el, hogy a NOB közgyűlése a tagjai sorába választ-e vagy sem,

addig én türelemmel és alázattal várom a döntésüket” – idézte fel az áprilisban indult folyamatot Fürjes Balázs, akinek a jelölését Schmitt Pál, Gyulay Zsolt és Gyurta Dániel indította el még tavasszal.

„A bojkott jót még nem hozott, csak rosszat!"

A beszélgetésben szóba került az is, hogy a közelgő párizsi olimpia már most is számos szervezési és sportpolitikai feladatot ad a NOB-nak, ezek közül az egyik legfajsúlyosabb az a Thomas Bach-i cél, hogy az orosz-ukrán háború árnyékában miként lehet mégis biztosítani egy teljesértékű, lehetőleg bojkottmentes világesemény megrendezését.

A bojkott nem old meg semmit. Ha valaki végignézi az olimpiák történetét, azt a célt, amivel igazolni akarták a bojkottot, még soha nem érte el egyetlen bojkott sem.

Bojkott jót még nem hozott, csak rosszat” – hangsúlyozta Fürjes Balázs. „A sport egyik igazi ereje, és erről friss élményeink is vannak az atlétika vb-ről, innen Budapestről, hogy miközben annyi minden választ szét minket egy közösségben, egy társadalomban akár politikai, hitbéli, gazdasági alapon, a sport képes arra, hogy elemi erővel egyesítse az embereket, egyesítsen minket magyarokat és képes legyen arra, hogy egy ügy mögé állítsa a különféle közösségeket, akár globális akár egyetemes szinten” – mondta Fürjes Balázs.

A Képen: Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke (B) és Orbán Viktor Miniszterelnök (j) a NOB-elnök 2023-as atlétikai világbajnokság idején tett budapesti látogatása idején.

„Thomas Bach-nak is van személyes élménye a bojkott karrierromboló és értelmetlen természetéről, hiszen 1980-ban nyugat-német vívóként nem mehetett el a moszkvai olimpiára a bojkott miatt megvédeni a címét. Nem véletlen, hogy olyan elemi erővel tiltakozik most is az ellen, hogy a párizsi olimpiával kapcsolatban néhány nemzet már bojkottot emleget, pedig ebben az esetben

maximálisan egyetértek azzal, hogy ne keverjük össze a politika konfliktusokat a sportpályán való versengéssel”

– bontotta ki a témát mélyebben Fürjes Balázs.

„Hidakat kell építeni és nem falakat!” – ez a Thomas Bach-i elv nagyon is közel áll az én filozófiámhoz és igen,

ha megválasztanak a NOB tagjává októberben, akkor mint minden NOB tagnak, nekem is a szervezet álláspontját képviselve kell cselekednem, egy bojkottmentes olimpiára törekedve,

s ami a legjobb, ha a személyes meggyőződés egybeesik a szervezet hivatalos álláspontjával – erősítette meg a Sportrádió kérdésére Fürjes Balázs, aki jelenleg a 2032-es brisbane-i olimpiát előkészítő bizottság tagja is jelenleg.

Akik a politikai felfordulást okozták, egy biztos olimpiát vettek el Budapesttől

Az is szóba került, hogy túlzás nélkül kijelenthető, hogy a 2032-es szervező bizottsági munka szólhatna akár egy budapesti olimpia rendezésről is, ha nem éri politikai támadás korábban a magyar olimpiai pályázatot. „Budapest sikeresen végigcsinálta a Budapest 2024-es pályázatot és valójában a leginkább Agenda 2020 kompatibilis pályázatot nyújtotta be, amely nagyon egybevágott a NOB törekvéseivel. Amikor a helyszínről dönteni kellett, akkor sem az volt, hogy Los Angeles vagy Párizs között választottak és az egyiket hazaküldték vesztesen, hanem Párizs megkapta a 2024-es, Los Angeles pedig a 2028-as olimpiát. Ha hárman lettünk volna ott, azokkal az előzményekkel, hogy Budapest sikeresen végigvitte a pályázatot és mindenhol kitűnő értékelést kapott, szóval,

ha csak pusztán ott vagyunk, akkor a 2032-es olimpiát megkapta volna Budapest

– mondta meggyőződéssel Fürjes Balázs. „A legnagyobbat Budapest veszítette, és ezt azoknak „köszönhetjük”, akik akkor ezt a politikai fölfordulást előidézték, ami egy biztos olimpiát vett el Budapesttől” – mondta Fürjes Balázs.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg.