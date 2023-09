Csak a Ferencváros főtáblás

Egyedül a 2019-es győztes Ferencváros szerepel az ősszel a férfi vízilabda Bajnokok-Ligája főtábláján. A magyar bajnok alanyi jogon tagja a legjobb 16 mezőnyének, két másik honi együttes azonban selejtezőre kényszerült, és – utólag kijelenthető – esélye sem volt arra, hogy kvalifikálja magát. A csoportok első helyezettjei jutottak tovább, az OB I ezüstérmese, az OSC-Újbuda a harmadik, a magyar bajnoki bronzérmes Budapesti Honvéd az utolsó, ötödik lett. Az elmúlt években a nyolcas döntőkben is többször képviselte hazánkat két magyar csapat, a főtáblán három is. Abszolút hidegzuhany!

Nem volt esélyük a sztárok ellen

Az átalakuló, megfiatalított OSC Horvátországban, Dubrovnikban ugrott a medencébe. Előzetesen arra készült Varga Dániel vezetőedző (képünkön) csapata, hogy a záró napon, a házigazda Jug ellen vívhat ki-ki mérkőzést. Ehhez képest – a Franciaországba, Marseille-be igazolt, friss világbajnok Manhercz Krisztián–Angyal Dániel duót elveszítő, Marco Rossi fiát, Simonét bevető – újbudaiak váratlan vereséggel kezdtek. 10-5-re alulmaradtak az előzetesen esélytelenebbnek vélt francia Tourcoing-nal szemben. A rivális olyan világsztárt vethetett be, mint az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok szerb kapus, Braniszlav Mitrovics, aki korábban 13 évig pólózott Magyarországon, az OSC-ben is. Rajta kívül is számos délszláv játékos húzta a „franciák” szekerét. Duje Zsivkovics és Dragan Draskovics például összesen öt gólt lőtt – pont annyit, amennyi a két csapat közötti különbség lett.

Kárpótlásul 20-9-re kiütötték a bukaresti Dinamót Baksa Benedekék, négy góljával a mezőny legeredményesebbje volt a 23 éves játékos, Szalai Péter (19) és a felnőtt válogatottban is szerepelt Várnai Kristóf is triplázott. Zárásként tisztes, 14-10-es vereséget szenvedett el – a továbbjutó, a franciákat 9-cel verő – Jug Dubrovniktól az OSC, amely nem bírt a 4 gólig jutó, elnyűhetetlen balkezes klasszissal, Maro Jokoviccsal.

„Három különböző szintű csapat ellen tudtunk játszani itt Dubrovnikban. Azt gondolom, hogy

nem vallottunk szégyent, de ki kell mondani, hogy többre lesz szükség.

Nincs sok idő, a jövő héten elkezdődik a bajnokság, két hét múlva pedig már nagy téttel bíró, nehéz meccsek várnak ránk az Eurokupában.” – összegzett Varga Dániel a vlv.hunak.

Újabb hasznos tapasztalatok

Hosszú idő után került vissza a nemzetközi vérkeringésbe a 2004-ben Európa trónjára felült Budapesti Honvéd SE. A Szívós Márton vezette alakulat tavaly már némi rutint szerezhetett másik sorozatban, azóta bravúros módon bajnoki- és kupa bronzérmet szerzett. Az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok Hosnyánszky Norbert és a világbajnok kapus, Decker Attila sem állt már a játékosként velük együtt ugyancsak sikeres 42 esztendős tréner rendelkezésére. A fiatal együttes mind a négy fellépése után gratulálhatott az ellenfélnek, ám nem érheti szó a ház elejét, megmutatták az oroszlánkörmeiket az Ekler testvérek, Bendegúz és Zsombor fémjelezte tehetségek. A hibátlan teljesítménnyel a csoportot megnyerő szerb Crvena Zvezdától 10-7-es, a házigazda német Hannovertől –három másodperccel a vége előtt kapott góllal –13-12-es, a spanyol CN Barcelonától 9-8-as, a görög Apollon Smyrnisztől 11-10-es vereséget szenvedett a Honvéd.

„Az egygólos vereségek nyilván nagyon bosszantóak, mind a három így végződött meccsünkön lehetett volna simán fordított a végeredmény. Rengeteg lehetőségünk volt e meccsek közben ellépni az ellenféltől, lezárni a mérkőzést – nem tettük meg és ez megbosszulta magát.

Még a Crvena Zvezda elleni első meccsen is lehetett volna akár fordított is az eredmény.

A négy vereséget nézve nem úgy tűnik, hogy meglehetett volna a továbbjutás, én mégis úgy érzem, hogy ez is benne volt, benne lehetett volna a levegőben.” – értékelt Szívós Márton a vlv.hu-nak.

Az OSC-Újbuda és a Budapesti Honvéd is a második számú sorozatban, az Eurokupában folytathatja a szereplését, ahogy a címvédő Vasas, valamint a BVSC és a Szolnok.

A Bajnokok-Ligájában a Ferencváros a C-csoportba került a horvát Jadran Splittel, a montengrói Jadran Herceg Novival és a szerb Crvena Zvezdával. Az első két helyezett kerül a középdöntőbe.

A program: 1. forduló: szeptember 27. FTC – Jadran Herceg Novi 2. forduló: október 7. Crvena Zvezda – FTC 3. forduló: október 18. FTC – Jadran Split 4. forduló: október 31. Jadran Herceg Novi – FTC 5. forduló: november 21. FTC – Crvena Zvezda 6. forduló: december 5. Jadran Split – FTC

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd