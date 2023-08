Hatalmas szakmai baki okozta a Ferencváros vereségét a Puskás Akadémia ellen!

Egy percig sem állítjuk, hogy a Fradi szakmai stábja újra a Klaksvík elleni BL-selejtező előtti hibába esett, és lebecsülte volna az ellenfelét.

Hogy is tehették volna! Hiszen a felcsútiak az utolsó négy szezonban egyaránt az NB I élmezőnyében végeztek, és csupán tavaly szorultak le a dobogóról.

Arról nem is beszélve, hogy a felcsúti csapat a Ferencváros egyfajta mumusának is számít:

az utolsó kilenc mérkőzésen (beleszámítva már a legutóbbi vereséget is), a megszerezhető 27 pontból mindössze kilencet kapart össze a Fradi, ráadásul a pályaválasztóként lejátszott utolsó öt mérkőzésen csupán öt pont jött össze a kilencedik kerületieknek.

Ezért is volt meglepő, hogy a Hamrun Spartans ellen aratott idegenbeli 6-1 után Máté Csaba kicserélte az önbizalomtól duzzadó együttesét, és tulajdonképpen a Fradi II-t küldte csatába az egyik legveszélyesebb hazai rivális ellen.

Nézzük csak meg, a máltai bajnok ellen milyen összeállításban kezdett a Ferencváros: Dibusz – Makreckis, S. Mmaee, Cissé, Ramírez – Sigér, Romdhane – Zachariassen, Abu Fani, Traoré – Varga B.

A 6-1-es diadal vélhetően gátakat szabadított fel több Fradi-játékosban is, hiszen a Klaksvík elleni történelmi kiesést – még akkor is, ha a feröeri bajnok azóta is bravúrt bravúrra halmoz a Bajnokok Ligájában – érthetően nehezen dolgozták fel az Üllői úton nem csak a vezetők, a szurkolók, hanem a futballisták is.

Lisztes Krisztián legalább gólt szerzett a Puskás Akadémia ellen is Fotó: puskasakademia.hu

Éppen ezért ért sok mindenkit váratlanul, hogy az önbizalomtól küzdő „Fradi I” helyett a „Fradi II” lépett pályára a Puskás Akadémia ellen Dibusz – Cissé, S. Mmaee, Knoester, Wingo – Katona B. Baráth P. Ben Romdhane, Ramírez – Owusu, Lisztes K. összeállításban.

Tehát kimaradt a védelemből a nyár egyik legjobb Fradi-igazolása, a rengeteget futó Cebrails Makreckis, ráadásul teljesen felforgatott hátsó alakzattal állt fel a bajnok, bekerült a kezdőcsapatba a tavalyi szezonban Kecskeméten bizonyító, de még korántsem Fradi-szintű tehetség, Katona Bálint, a szintén még kiforratlan Baráth Péter, elöl pedig az ugyan lendületes, de gólt emberemlékezet óta nem szerző Owusu Kwabena.

A további hiányzók: az egyre inkább magára találó Sigér Dávid, a szezont ismét remek gólokkal kezdő Kristoffer Zachariassen, a gólpasszkirály, máris közönségkedvenccé váló Mohammed Abu Fani, valamint a máltaiaknak mesterhármast hintő gólkirály, az első bajnokin, a Fehérvár ellen is eredményes Varga Barnabás.

A Puskás Akadémia ismét megtréfálta a Fradit a Groupama Arénában Fotó: Origo/Csudai Sándor

Értjük, hogy szükség van a rotációra – de nem az egyik legveszélyesebb NB I-es ellenféllel szemben!

Máté Csaba többek között arra hivatkozott, hogy a csütörtöki kupameccs miatt egy nappal kevesebb pihenő állt a játékosok rendelkezésére, azt viszont nem gondoljuk, hogy a szívét-lelkét mindig a pályára kivivő Zachariassen, valamint az eddig kiválóan teljesítő két nyári szerzemény, Abu Fani és Varga Barnabás különösebben fáradt lett volna egy szezon eleji, remekül sikerült nemzetközi kupamérkőzés után - ráadásul mentálisan mindannyiuknak jót tett a fölényes diadal!

Nem áll szándékunkban utólag okoskodni, de

a kulcsjátékosok pihentetése minden szempontból érthetetlen volt a Puskás Akadémia elleni rangadón; a fiatal tehetségeket inkább a Hamrun ellen már „agyonnyert” visszavágón kellett volna mélyvízbe dobni!

Ezek után különösen kíváncsiak leszünk arra: vajon a Máté Csaba nevével fémjelzett szakmai stáb miként rotál az Európa-konferencialiga-mérkőzésen: biztos, ami biztos, visszatér a Ferencváros alapcsapatához vagy ami jelen helyzetben ésszerű lenne: rutint pakol a fiatalokra és a korábban kevesebb játéklehetőséghez jutó futballistákra?...

Egy biztos: még egy hasonló baki elkövetése végzetes lenne nem csak Máté Csaba, hanem a teljes szakmai stáb számára!

Nyitókép Varga Barnabás eredményes volt a Fehérvár ellen, 12 perc alatt mesterhármast rúgott a Hamrun ellen - mégis csak csere volt a hétvégén Fotó: fradi.hu