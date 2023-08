Európa-konferencialiga: a Fradi mellett a Debrecen, a Kecskemét és a ZTE is továbbjuthat!

A Fradi mérkőzése 21.00 órakor kezdődik a dublini Tallaght stadionban (játékvezető a lengyel Tomasz Musial), a helyszín az FTC-játékosok többségének egyáltalán nem lesz ismeretlen, hiszen tavaly is itt játszották a visszavágót. Igaz, az a meccs az Európa Liga-csoportkörébe jutásról döntött...

Dzsudzsák Balázs újra játszik!

A többi magyar csapat közül a Debreceni VSC várja legjobb esélyekkel az örmény Alaskert elleni visszavágót (a szintén 21.00 órakor kezdődő találkozót a német Robert Schröder dirigálja majd), hiszen idegenben 1-0-ra győztek Dzsudzsák Balázsék. Ráadásul a Loki tartalékosan is magabiztosan verte a Mezőkövesdet (többek között a csapatkapitányt is pihentette Szrdjan Blagojevics), no, és

az is önbizalomnövelő tény, hogy április közepe óta (!) nem vesztett tétmeccset a hajdúsági együttes.

A meccs előtti sajtótájékoztatón a DVSC vezetőedzője többek között elmondta: „Szeretnénk élvezni a kupaszereplést és kihasználni az előttünk álló lehetőséget. Hasonló meccsre számítok, mint amilyet Örményországban játszottunk, és tisztában vagyunk vele, hogy még semmi sem dőlt el. Nagyon jó csapat ellen játszunk, amelynek képzett játékosai vannak. Tiszteljük az ellenfelet, de önmagunkban hiszünk.”

Szalai Gáboréknak nem szabad „leülniük” a Riga elleni hazai siker után Fotó: MTI/Bús Csaba (archív)

A KTE vezetőedzője 60 százalékot ad a továbbjutásukra

A Kecskeméti TE szintén győzelemmel kezdte a nemzetközi kupaszereplését (az első meccs 2-1-es végeredményt hozott a lett Riga FC ellen), és már csak azért is mindent megtesznek a játékosok a helytállásért, mert

a továbbjutás történelmi tett lenne,

hiszen korábban csupán egy oda-visszavágót játszott a csapat, 2011-ben a kazah Aktobe egy idegenbeli góllal (1-1; 0-0) ütötte ki a KTE-t az Európa Ligából. A Lóczi István-Szabó István páros által felkészített együttessel kissé kiszúrt a vendéglátó: a 700 ezres városban a rendezők szerint nem akadt szabad pálya, ahol a Kecskemét még készülhetett volna a találkozóra. A szezon előtt a szakmai stábba érkező Lóczi (erre többek között azért van szükség, mert az európai kupaküzdelmek során csak Pro-licences szakember dirigálhat a kispadról) nem titkolta: a hazai győzelem után 60 százalék esélyt ad együttesének a továbbjutásra. A 19.00-kor kezdődő találkozón a walesi Iwan Griffith fújja majd a sípot.

ZTE: két vereség után jöhet a győzelem!

A négy magyar együttes közül egyedül a Zalaegerszeg kezdte vereséggel a nemzetközi szereplést (0-1 Eszéken), ráadásul az sem volt túlságosan önbizalomnövelő, hogy a bajnoki nyitányon, hazai környezetben 2-0-s vereséget szenvedtek Tajtiék a Kisvárda ellen. Ezzel együtt az egygólos hátrány mindenképpen ledolgozható, Boér Gábor vezetőedző elsősorban a labdatartásban szeretne előrelépni, „valamint több támadást akarunk felépíteni, és az akciókat sikeresen befejezni”.

A hírek szerint akár telt ház is lehet a ZTE Arénában 18.45-kor kezdődő találkozón, a játékvezető az izraeli Gal Leibovitz lesz.

Nyitóképünkön: Dzsudzsák Balázs újra a Loki élére állhat. Fotó: dvsc.hu