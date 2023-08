Dráma Messi meccsén – de a végén győztesen került új csapata, ő maga pedig rekorder lett

Kifejezetten jól indult Lionel Messi amerikai pályafutása, ugyanis magyar idő szerint vasárnap hajnalban máris kupát nyert új csapatával, az Inter Miamivel. A Ligák Kupája először csoportokban, majd kieséses szakaszban lebonyolított tornán az MLS és a Liga MX csapatai vettek részt, vagyis összességében három ország klubjai (amerikai, mexikói és kanadai csapatok).

Az argentin klasszis jött, látott, győzött, a Barcelona korábbi ikonja hét találkozón tíz gólnál jár. Ennek ellenére a döntő mérkőzés Messivel a csapatban sem volt egyszerű az Inter Miami számára. Az elődöntőben a Gazdag Dániellel felálló Philadelphia Uniont búcsúztató Inter Miami a félidő feléhez érve megszerezte a vezetést, ráadásul egy nem akármilyen góllal: Lionel Messi a tizenhatos előtt jutott labdához, és

egy csel után 17 méterről hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba.

A mérkőzésen annak ellenére, hogy Messiék vezetést szereztek a Nashville egyenlített, az Inter Miami pedig a 93. percben nagy lehetőséget puskázott el, így tizenegyespárbaj döntött a trófea sorsáról.

Az argentin klasszis kiemelkedően játszott ezen a tornán is, Messi olyan megoldásokat is elvállalt, például egy 30 méteres lövésből is szerzett gólt, amelyek korábban nem voltak rá jellemzők. Természetesen a Ligák Kupája legjobb játékosnak is őt választották. A kupa harmadik helyét pedig a Gazdag Dánielt is a csapatban tudó Philadelphia Union szerezte meg.

Fabrizio Romano a meccs után kiemelte, hogy Messinek 2004 óta ez volt a 44. trófeája, immár ebben is egyedülálló. Korábban Lionel Messi és a brazil Dani Alves holtversenyben vezették ezt a listát,

Messi és volt csapattársa a mostani döntőig egyaránt 43-43 győzelemmel rendelkeztek.

***

Nyitókép forrása: (Fan) Leo Messi, Twitter