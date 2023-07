Így ért véget Lionel Messi kálváriája – az Inter Miamit az utolsó helyről kell a bajnoki címig röpítenie!

A hétszeres aranylabás argentin világsztár igazán mozgalmas éveket tudhat maga mögött: két éve szerződött a PSG-hez, amellyel két bajnoki címet szerzett, és cseppet sem mellékesen az argentin válogatottal világbajnok lett úgy, hogy a katari vébé legjobb játékosának is megválasztották.

Ez év júniusában járt le a klasszis kontraktusa Párizsban, de már májusban felröppentek a hírek, hogy Messi mindenképpen elhagyja a francia fővárost. Ebbe nyilván közrejátszott az az affér is, amely májusban történt: a hivatalos források szerint klubja engedélye nélkül utazott el Szaúd-Arábiába, hogy eleget tegyen az idegenforgalmi nagykövet munkakörével kapcsolatos feladatainak. (Nyílt titok, hogy az arab ország azért kérte fel Messit erre a feladatra, hogy megkaphassák a 2030-i világbajnokság rendezési jogát.)

A történtekkel kapcsolatban már csak azért sem lehetett elnéző a Paris Saint-Germain vezetősége, mert a klubhoz közelálló források szerint az öltözőben, a játékosok többsége nem fogadta jól Lionel Messi különleges státuszát. A párizsi elöljárók nem is tétlenkedtek: két hétre felmentették a csapat első számú sztárját a munkavégzés alól, akinek így még az edzéseken sem kellett részt vennie.

Ez az intermezzo tehát szinte már előrevetítette, hogy Lionel párizsi kalandja hamarosan véget ér. Pláne, hogy David Beckham már áprilisban (!) a PSG-nél járt (talán nem mindenki emlékszik rá, az angol futballikon utolsó csapata a Paris Saint-Germain volt, igaz, 2013-ban csupán 10 mérkőzésen szerepelt a klub kötelékében), és már ekkor felröppentek olyan hírek, hogy erősen kacérkodik azzal, hogy Messit Miamiba csábítsa annak ellenére, hogy ekkor még porondon volt az is, hogy az argentin visszatér korábbi sikerei színhelyére, az FC Barcelonához, ahol nem kevesebbet, mint 21 évet töltött.

Beckham természetesen szívesen látott vendég volt Párizsban, a csapatkapitány, Marquinhos egy névre szóló mezzel is megajándékozta, de több,mint árulkodó tény volt az is, hogy a Messi-család nem sokkal korábban jött rá arra, hogy Miamiban is mindenképpen szükségük van egy luxusingatlanra...

Véget ért Leo párizsi tánca... Fotó: MTI/EPA/EFE/Juanjo Martin

A nemzetközi futballvilágban tehát már kész tényként kezelték az argentin sztár távozását, de - mint már jeleztük - ez idő tájt még a barcelonai visszatérésre is nagy esély volt, pláne, hogy Messi kijelentette: a katalán fővárosban akár még ingyen is játszana! Ezt erősítette meg az a tény is, hogy a világsztár édesapja, egyben menedzsere, Jorge Messi kijelentette: a fia

az FC Barcelonát mindig is a második otthonának tekinti!

Ekkor még a mértékadó Transfermarkt is 89 százalék esélyt adott arra, hogy az argentin visszatér spanyol klubjához, már csak azért is, mert azt Lionel sem tagadta: igen sokat egyeztetett a csapat vezetőedzőjével, Xavival. Erről így mesélt:

„rengeteget beszélgettünk az utóbbi időben egy esetleges visszatérésről, Xavival jóval többet mint az elnökkel, Joan Laportával. Úgy tűnt, visszatérhetek, de nem így alakult. Úgy volt, a La Liga mindent elfogadott, ami ehhez kellett volna, de a klubnak túl sokat kellett volna áldoznia értem."

A „sokat kellett volna áldozni értem" kijelentés elsősorban az UEFA által már 2010-ben bevezetett pénzügyi szabályrendszerre, a Financial Fair Play-re (FFP) utal, amely az átigazolás gazdasági feltételeinek megvalósulását jelentette volna. Ehhez viszont arra lett volna szükség, hogy a katalánok több meghatározó játékost elengedjenek, vagy a teljes keret fizetését jelentősen csökkenteni kellett volna.

Lionel Messi meglepődött néhány Barca-vezető hozzáállásán Fotó: MTI/EPA/Friedemann Vogel

Az argentin világsztár menedzsmentje és maga, Lionel Messi is belátta, hogy ez nem járható út. Ráadásul főhősünk azt is hozzátette:

„biztos vagyok benne, hogy vannak olyan emberek a Barcelonánál, akik nem akarják, hogy visszatérjek, mert úgy gondolják, ez negatív hatással lenne a klubra nézve"

Nyilván e kijelentés mögött az is állt, hogy annak idején a Barca korábbi első számú kedvencével hosszú ideig csak a hülyét járatták, hosszú hetekig bizonytalanságban tartották, ezért is írt alá aztán a párizsi klubhoz. De Messi nem is titkolta érzelmeit sem:

„bármi is történt, a Barca mindig is szívem csücske marad. Szeretnék továbbra is közel állni az egyesülethez, és remélem, egy nap újra segíthetem azt a klubot, amelyet annyira szeretek”

A teljes történethez hozzátartozik, hogy az argentin csillagot - Cristiano Ronaldóhoz hasonlóan - Szaúd-Arábiába is csábították. Az Al-Hilal presztízskérdést csinált Messi leigazolásából, ezt igazolja, hogy a CR7 által keresett bér dupláját, évi 400 millió eurót ajánlottak föl Leónak, aki azonban - nagyköveti megbizatás ide, oda - nemet modott az ajánlatra.

Ezzel kapcsolatban a labdarúgó így fogalmazott: „nagyon sok pénzt ajánlottak nekem, de nem ez volt a lényeg. Az igazság az, hogy kicsit sem ez alapján hoztam meg a döntésem. Több európai csapattól is kaptam ajánlatot, de ahogy már mondtam, csak a Barcához szerettem volna igazolni, ha maradok. Így, hogy az nem jött össze, kipróbálok valami újat”

David Beckham már áprilisban meglátogatta Messit Párizsban Fotó: Instagram/David Beckham

Ez az „új dolog" lett a David Beckham tulajdonában lévő Inter Miami, amely hivatalosan június elején jelentette be az „évszázad igazolását". Azt is tudni lehet, hogy Messi 150 millió dolláros megállapodást kötött - mivel Párizsban lejárt a szerződése, csak vele kellett megegyezni. Az összeg a fizetésből, az aláírási pénzből, valamint egyéb juttatásokból áll, a 2025-ös idényig érvényes és tartalmaz opciót a 2026-os évadra is. Az is tény: alaposan ráfér az Inter Miamira az erősítés, hiszen 21 mérkőzés után a Keleti főcsoport utolsó helyén áll az MLS-ben.

