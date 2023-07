„A Fradi játékában sokkal több volt a tudatosság, mint az elmúlt másfél évben összesen ” – a Mandiner szakértői a csütörtöki kupanapról

Bozsik Péter korábbi szövetségi kapitány: Emberemlékezet óta nem volt példa arra, hogy a félpályánál visszatámadnak a Fradi-játékosok

Elég pozitív a kupamérlegünk. A Fradi játékában sokkal több tudatosságot láttam, mint az elmúlt másfél évben összesen. Teljesen más felfogásban játszottak, mint korábban, arra például emberemlékezet óta nem volt példa, hogy már a félpályánál visszatámadnak a játékosok. Működött a labdakihozatal, a támadásépítés, és bár a játék utolsó fázisa, a végjáték a legnehezebb, de a Shamrock Rovers elleni mérkőzésen ezzel kapcsolatban sem lehet hiányérzetünk. A Debrecen idegebeli sikere önmagáért beszél, a csapat hozta azt a játékot, amelyet már a Blagojevics-érában megszokhattunk tőlük. A tudatos védekezésből villámgyors volt az átmenet, és több helyzetet is kialakítottak a játékosok. A Kecskemét megőrizte a tavalyi szezonban látott stabilitását, a kevés kontrából nagyon jó százalékkal használták ki a helyzeteket, de kár a bekapott gólért. A Zalaegerszegnek - bár a szerencse sem hagyta el a csapatot - a teljesítménye és a végeredmény is biztató a visszavágó előtt - abszolút elképzelhető, hogy mind a négy kupacsapatunk tovább lép a következő körbe!

Sigér Dávid és Cristian Ramírez is góllal tért vissza a Ferencváros kezdőcsapatába Fotó: fradi.hu

Csank János korábbi szövetségi kapitány: A Fradi-játékosok jóval harapósabbak voltak, mint korábban!

Korábban is előfordult már a Ferencváros történelmében, hogy „megcsúszott”, a Shamrock ellen elsősorban a lélektani tényezőknek kellett dominálniuk. A Klaksvík ellen történtek után biztos voltam benne, hogy lehozzák a meccset; a Fradi-játékosok jóval harapósabbak voltak, mint korábban,

sokkal erőszakosabban törtek kapura, csapatszinten is jóval dinamikusabb volt a játék, így kijött a nyilvánvaló tudáskülönbség.

A Debrecennel kapcsolatban lehetett látni, hogy minden tekintetben jobb csapat, mint az Alaskert, sok helyzetet dolgoztak ki, csak azt sajnálhatjuk, hogy csupán egyet értékesítettek. A Kecskemét hozta a kötelezőt és a maximumot, legyőzte a rigai ellenfelét, így neki is reális esélye van a továbbjutásra. A Zalaegerszeg mérkőzése abból a szempontból is érdekes volt, mert azt gondoltam, hogy az Eszék jobb csapat, de nem tudtak annyi veszélyes gólhelyzetet kialakítani, amely meggyőzött volna erről. A végén esett hazai gól természetesen nem jött jókor, de ha a Zete itthon nem kap gólt, a következő körbe léphet.

„Maradj talpon!” A DVSC - Ferenczi Jánossal a soraiban - az Alaskertet idegenben győzte le Fotó: dvsc.hu

Nagy Antal, a magyar válogatott korábbi csapatkapitánya: Azért kapjuk a pofonokat, hogy fölálljunk belőle!

A csütörtöki végre egy szenzációs kupanap volt, hidzen mindegyik magyar együttes azt nyújtotta, ami reálisan elvárható, így a visszavágókon is van mibe kapaszkodni. A Fradi esetében elsősorban az jut eszembe: azért kapjuk a pofonokat, hogy fölálljunk belőle! Még alakulóban a csapat, de azt látni lehetett: sokkal nagyobb lelkesedéssel játszottak, mint korábban, ilyen mentalitással messzire eljuthatnak!

Várhidi Péter, korábbi szövetségi kapitány: Míg a feröeriek ellen futómennyiség sem volt, az írek ellen száguldozott a csapat

A Ferencváros esetében az ír bajnok elleni teljesítmény számomra nem okozott meglepetést, sokkal inkább a Klaksvík elleni visszavágón látott kiábrándító játék keserített el. Szerencsére a Fradi a Shamrock Rovers ellen egy teljesen más arcát mutatta: míg a feröeriek ellen futómennyiség sem volt, az írek ellen száguldozott a csapat. Nyilvánvaló, hogy ez a Fradi igazi arca! A Debrecen is papírforma győzelmet aratott, élvezhető játékot láttunk tőlük az örmény rivális ellen, továbbra is jó formában vannak. A Kecskeméttől elvárható volt, hogy az FC Riga ellen hozza a kötelező győzelmet, a Zalaegerszeg pedig abból a szempontból volt balszerencsés, hogy csupán a hosszbbtásban szerzett gólt az eszéki együttes – de számukra is teljesen reális cél lehet a továbbjutás!

Nyitókép: a Fradi-játékosok négyszer ünnepelhettek! Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt