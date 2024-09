Kifinomult ízléssel, stílusosan megkomponálva közeleg hazánk legszebb Borfesztiválja (X)

A Duna felett magasodó hegytetőn elterülő Budai vár a magyar történelem egyik legfontosabb helyszíne, amely számos jelentős esemény szemtanúja volt az évszázadok során. Az egyik ilyen kiemelten fontos borkulturális rendezvény a Budapest Borfesztivál, mely szeptember 12. és 15. között ismét beköltözik a Duna-parti panorámát meghatározó Budavári Palota gyönyörű, impozáns falai közé. A Borfesztivál látogatói újra megcsodálhatják Magyarország gazdag örökségét és felfedezhetik hazánk borkiválóságait a hagyományokat őrző épületek között sétálva.

Fotó: Szigetváry Zsolt

A rendezvény a vendégek igényei szerint változik, bővül és igyekszik évről évre olyan különleges élményt nyújtani, amely újra szerelembe ejti a visszatérő látogatóit. Ennek érdekében bővülnek, formálódnak, alakulnak szebbé, jobbá a Borfesztivál szolgáltatásai, szakmai programjai és kínálata.

Érdemes lesz kóstolgatni az idén debütáló borászatok standjainál, mert igazi gyöngyszemekre bukkanhat a szemfüles fesztiválozó. Az organikusan termesztett szőlőből készült borok kedvelőinek a Quiar Birtok standját mindenképp ajánlott felkeresnie, aki a Balaton északi partjára tenne egy képzeletbeli utazást, az a PALO Borbirtok díjnyertes borait vegye célba. A Fivérek Borbirtok a Szekszárdi borvidékről hozza el legkedvesebb vörösborait, de gyögyözőt is lehet majd náluk kóstolni.

Fotó: Szigetváry Zsolt

Régóta bevett szokás, hogy a Borfesztivál díszvendéget üdvözöl a kiállítói között egy-egy ország vagy borrégió személyében. Idén a borkészítés bölcsőjeként is emlegetett Georgia mutatja be múltőrző kultúráját, gasztronómiáját és 8000 éves borászatának ősi eljárásait napjaink modern technológiával vegyítve. Több mint 500 féle georgiai bor közül csemegézhetnek a fesztiválozók.

A tavalyi VIP szekció óriási sikerét követően idén is a Mitiszol? Party VIP sátorban lesz a fesztivál egyetlen és utánozhatatlan bulija, az exkluzív kényeztetésre vágyók a Hankook VIP Lounge ízlésesen berendezett pihenő sarkaiban kortyolgathatják kedvenc boraikat. Bármely is legyen a választott VIP zóna, garantáltan nem lesz hiány prémium borokban, ínyenc gourmet fogásokban és felejthetetlen szórakozásban.