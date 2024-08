Idén ünnepli 10. születésnapját az Élménypláza (X)

Amiért megéri az Élménypláza kínálatából válogatni

Az Élménypláza kínálata azon túl, hogy folyamatosan bővül, kizárólag olyan szolgáltatókkal dolgozik együtt, akik hosszútávon gondolkodnak, ezzel is garantálva a tökéletes élményt. Már 10 éve állnak az élmények szolgálatában, folyamatosan bizonyítva, hogy megéri hozzájuk fordulni az ideális meglepetés érdekében kortól, nemtől és minden más paramétertől függetlenül.

Kicsiknek és nagyoknak is terem babér

Valóban nem túlzás azt mondani, hogy a az Élménypláza kínálatában mindenkinek találhatunk megfelelő ajándékot. A gyerekek elveszhetnek a virtuális valóságban egy VR vidámparkban, a nyugodtabb lurkók pedig akár egy cica simogatásra is benevezhetnek a Cat Múzeumban. Családként megcélozhatjuk bármelyik szabadulószobát, de egy kellemes hőlégballonozás sem utolsó a tökéletes időtöltéshez. Ha romantikus eseményre keresnénk a megfelelő meglepetést, akkor is jó helyen járunk, hiszen az élmények között található meghitt vacsoralehetőség vagy közös SPA élmény is.

Az időnket adhatjuk ajándékba

Az élményajándékokban az a legjobb, hogy azon túl, hogy magával a meglepetéssel is örömet szerzünk, magunkat is mellékelhetjük hozzá. Számtalan páros vagy csapatos lehetőség is vár az Élménypláza kínálatában. Egy közös kisrepülőzés vagy egy kalandos nyomozás remekül összehozhat két vagy akár több embert is. Randinak, de akár csapatépítőnek is kiváló lehetőségeket kínál az oldal.

Rendkívül egyszerű folyamat

Az internet rengetegében nagyon könnyű eltévedni, azonban az Élménypláza törekszik arra, hogy az oldala minél gördülékenyebben legyen használható. Ennek érdekében folyamatosan fejlesztenek és ügyelnek a visszajelzésekre. Garantáltan nem lehet eltévedni az elmenyplaza.hu-n, mivel kiemelkedően fontos számukra az ügyfélbarát megoldás. Az élményajándékok kategóriánként listázhatók, több szempontból megközelíthető egy-egy ajánlat, hiszen minden ajándékkeresőnek más a logikája, de a csapat erre is gondolt. Kereshetünk tematika, ünnepek vagy annak megfelelően, hogy kinek szánjuk az ajándékot. Ha mindezek ellenére mégis elakadnánk, az ügyfélszolgálat készségesen áll rendelkezésünkre.