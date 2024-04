A világ élvonalába tartozó művészeket hozunk el Magyarországra (X)

A Margitszigeti Szabadtéri Színház, Bán Teodóra ügyvezető igazgató és művészeti vezető irányítása alatt az elmúlt 21 évben, a kulturális programok széles spektrumával várja a minőségi szórakozás kedvelőit Budapesten. A teátrum a világ legjobbjait, nemzetközi és hazai sztárokat és produkciókat hoz el közönségének.

A gazdag program- és élményválasztékkal májustól szeptember közepéig várják a közönséget. Mivel nyitják a közel négyhónapos idényt?

Bán Teodóra: Május 19-én, pünkösd vasárnapján a Mária evangéliuma rockoperával indul a szezon, a darab új szereposztással lesz látható. Az esti előadást megelőzően egész napos családi esemény várja majd a családokat a Margitszigeti Színház és természeti környezetében. A csodálatos Csillagszeműek Táncegyüttes népi hagyományokat bemutató játékos programjával, pünkösdi királyfi és királylány választással hangolódunk majd az ünnepre. Fontos számunkra közösségépítés, az aktív közösségi tér, ezért is szervezünk kiegészítő programokat az előadásaink mellé, köré. A nemzetközi gyermeknap programjára érkező Így neveld a sárkányodat! film-zene-koncerten a legnépszerűbb formában, óriás kivetítőn lesz látható az egész film, élő nagy szimfonikus zenekari kísérettel. Emellett egy olyan egész napos családi eseményen vehetnek részt a családok, ahol a mozgás a játék, az együttlét lesz fókuszban.

Fotó: Voght Gergely

A színház különlegessége, mondhatnánk úgy is, hogy kuriózuma az, hogy számtalan műfajból mutat be nagyszabású produkciókat és hozza el a világ élvonalába tartozó neveket. Mivel készülnek idén?

Bán Teodóra: Színházi előadások, koncertek, táncelőadások, könnyű- és komolyzenei fellépők, operagála, klasszikus balettek és operák, igazi műfaji sokszínűség jellemzi a széles programkínálatot egészen május 19-től szeptember 11-ig. A Margitszigeti Szabadtéri Színpad az impozáns aréna jellegű nézőterével különleges atmoszférájával előadásonként 3000 nézőt fogad. A látványos nagyszínpadi előadások és koncertek egyedi, különleges és felejthetetlen élményben részesítik a nézőket. A 2024-es nyár előadásai igazi kuriózumnak ígérkeznek a főváros kulturális életében: újfajta közösségi eseményekkel és minden eddiginél különlegesebb programsorozattal várjuk a hangulatos nyáresti kikapcsolódást kedvelő érdeklődőket! Ez évben, minden eddiginél gazdagabb, színes és választásra érdemes szezonra készülhet fel a Margitszigeti Színház törzsközönsége, a budapesti és az ország számos pontjáról érkező vendégek, családok fiatalok. Minden korosztályt várunk a nyár szinte minden napján!

Milyen szenzációkra készülhetünk? Az eddig közzétett műsor alapján gazdag évad ígérkezik…

Bán Teodóra: Így igaz. Minden évben igyekszünk megújulni. Nyitott szemmel járunk a világban, figyeljük az újdonságokat, a legnagyobb operaházak, színházak műsorát és azon dolgozunk egész évben, hogy itt Budapesten is láthasson olyan sztárokat a közönség, akiket a világ más nagyvárosaiban is. Legyen szó az opera világklasszisairól, vagy épp a West End színpadainak csillagairól, mi elcsábítjuk, elhozzuk Magyarországra! Igazi szenzációnak számít például Jonathan Tetelman The Great Puccini című operagálája, és világhírű hegedűvirtuóz Nemanja Radulović koncertje, LURA fellépése, aki a Zöld-foki-szigetek dús hangú énekese vagy a Ballet Preljocaj légies és mesés táncosainak előadása, a LE LAC DES CYGNES, azaz A hattyúk tava balett. A legnagyobbak között is a legkiválóbb a West End sztár Bradley Jaden musical énekes, aki Live in Budapest koncertjével érkezik. Abszolút egyedülálló lesz itthon a VIVALDIANNO Shining Venice című show műsora, melyben egy egészen újszerű vizuális koncepció bontakozik majd ki. A produkció a zenét, a 3D-s videóvetítéseket, a táncot, a fény- és lézershowt ötvözi egy egyedülálló történetben, amelyet a barokk zene egyetlen zsenijének, Antonio Vivaldinak szenteltek. Emellett izgatottan várjuk az Ausztriából érkező The Freaks cirkuszi produkcióját, akik elhozzák legújabb show műsoruk világpremierjét „Nova Visionaire” címmel. Muszáj megemlítenem még a nemzetközi palettáról a spanyol ikon, Antonio Gades csapatának táncos produkcióját is. A világhírű táncos és koreográfus a Carmen című flamenco előadással érkezik hazánkba. A szenvedélyes és életteli előadás páratlanul hiteles módon jeleníti meg a tradicionális spanyol flamenco kirobbanó erejét és érzelmi töltetét.

Lenyűgöző a névsor és valóban alig lehet választani. A nemzetközi produkciók mellett a nyári kínálat természetesen, a hazai sztárokat sem nélkülözi, sőt! Legendás fellépők váltják majd egymást.

Bán Teodóra: Számunkra ugyanolyan fontos hazánk művészeinek is teret adni színpadunkon és számomra különösen értékesek hagyományaink, a jubileumok és nagy színházi bemutatóink is. Balázs János zongoraművésszel indul a sor, aki az ünnepélyes klasszikus Nyitókoncert sztárvendége lesz majd, melyet az Összetartozás Napja tiszteletére rendezünk a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral. Az est karmestere a kiváló Madaras Gergely, aki számos nemzetközi sikert ért már el. A csodálatos magyar jazz címet kapta a legjobb magyar jazz-zenészeket felvonultató nagykoncert, melyet a Jazz Szövetség és a Margitszigeti Színház közösen állít színpadra. A nagy koncerthez kapcsolódóan színházunk egy egész hétvégét felölelő Jazz és borfesztivált rendez Margitszigeti Jazz Napok címmel, ami egyedülálló́ kulturális és zenei élményt ígér a magyar jazz szerelmeseinek. Nagyon örülök, hogy minden évben neves hazaielőadók választják színházunkat jubileumi koncertjük helyszínéül. Nálunk lesz látható a KARTHAGO jubileumi nagykoncertje, melyen 45 év dalai szólalnak majd meg egy minden tekintetben rendkívüli eseményen. Az Anna and the Barbies zenekar tagjai kifejezetten a Margitszigetre álmodták meg nagy Szent Iván éjszakai showműsorukat, mellyel huszadik születésnapjukat ünneplik majd. De érkezik még egy sztárpáros: Kökény Attila és Rakonczai Viktor is közös koncerttel, őket a Margitsziget közönségének egyik legkedveseb, már az ötödik éve visszatérő fellépője, Caramel követ majd. Egy táncos produkcióval is várjuk a közönséget Parádé címmel a Székesfehérvári Balett Színház és Boban Marković Orkestar előadásában. A Cotton Club Singers és a 100 Tagú Cigányzenekar pedig – teljes létszámban – 2024-ben is kizárólag a Margitszigeti Színházban lesz látható.

Musical, opera és operettbemutatók is várhatók, ahogy minden évben. Mely darabokra esett idén a választás?

Bán Teodóra: Az új musicalbemutatónk idén Andrew Lloyd Webber és Tim Rice világhírű darabja, az EVITA musical lesz. A Madonna címszereplésével készült és már klasszikussá vált film nyomán készülő előadás a Győri Nemzeti Színház és a Margitszigeti Színház közös produkciója lesz, Bakos Kiss Gábor rendezésében és kiváló szereposztásban. A darab csak két alkalommal lesz látható, dinamikus előadásra számíthat a közönség, kihagyhatatlan zenei élménnyel, nagyívű történettel. Egy vadonatúj operabemutatóval is meglepjük a közönséget, Káel Csaba rendezésében mutatjuk be Rossini legkedveltebb művét, A sevillai borbélyt a Margitszigeti Színház és a Magyar Állami Operaház közös produkciójaként. A szabadakarat>>>> című zenés színházi produkció, az Erkel Színházban lezajlott bemutató után, a Margitszigeten lesz újra látható, egyetlen alkalommal. Várjuk mindazokat, akik a mai lánglelkű ifjúságot megszólító hangvételű előadással, kiváló zenészek és szereplők közreműködésével kívánják átélni a lobbanékony és forradalmi költő érzéseit.

Mely produkciót várja leginkább 2024 nyarán?

Hihetetlenül várom már a Párizsi éjszaka című produkciónkat, melyet úgy álmodtam meg, hogy egy estére valóban a Margitszigetre költözzön Párizs. A mulatók, orfeumok hangulata, a kacérság, a szerelem hatja majd át az estét, mindezt Offenbach legnépszerűbb dallamaira építjük fel. Tavaly remek élmény volt az ország sztártáncosaival dolgozni, ez az éjszaka is felejthetetlen lesz, ebben biztos vagyok.

A programok mellett érdemes megemlíteni további élmények lehetőségeit is, hisz a színház és környezete teljes kikapcsolódást ígér mindenkinek.

Bán Teodóra: Színházunk a Margitsziget burjánzó, természeti környezetében áll, udvarunk hűsítő, árnyas kényelmében nyújtunk pihentető kikapcsolódást. Érdemes meglátogatni a műemlék Víztorony-kilátót, kiállításainkat és kipróbálni a megújult Margit terasz bisztró kínálatát. Hogy teljes élmény legyen a nyár, a munka mellett, a kikapcsolódás, az élmény és kulturális-mentális feltöltődés is ugyanolyan fontos! Találkozzunk a Margitszigeti Színházban!

(X)

Fotók: Voght Gergely