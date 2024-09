Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

„Egy korszak nem csak annyival több egy mégoly stabil politikai rendszernél, hogy állandó vezetés mellett huzamosabb ideig marad fenn, hanem hogy jól megkülönböztethető, csak rá jellemző szellemiség érvényesül benne. Érezzük, hogy a kort, amiben élünk, egy bizonyos értékkánon, meghatározott kulturális kurzus, sajátos intellektuális klíma jellemzi. Orbán Viktor ötödik kormányzati ciklusának közepén túljutva a rövidebb távú jogi-gazdasági és a középtávú társadalmi célok után nem túlzás a hosszú távú kulturális célokat fókuszba helyezni. Különösen, hogy valójában ezek teljesülése alapozza meg az előbbiek sikerét. Politikai értelemben biztosan beszélhetünk korszakról, de hogy kulturális értelemben is korszak lesz-e a rendszerből, az az állami kultúrstratégia érvényesülése mellett a társadalom áthatásának sikerességén is múlik. Egy politikai rendszer maradandóságát belpolitikai stabilitása, működtetőinek állandósága és időtartamának hossza adja, viszont az általa hagyott kulturális lábnyom teszi felismerhetővé és emlékezetessé. Már csak ezért is igaz, hogy a kultúra nem a politika mellékhadszíntere, hanem stratégiai terület. Pontosan ezen a mezőn múlik a kitűzött nagy történelmi cél elérésének jelentős része.

Egy-egy korszak jelentésének meghatározása mindig érdekelte az adatok összegyűjtésén, de a rendszerzésükön is távolabb látó, holisztikus szemléletű történészeket. A korszellem faggatására tökéletes ráillik, amit Herder mondott róla: »A korszellem hatalma nagy, de észrevétlen; a hozzáértő képes nyomon követni és kiaknázni, a balga viszont rendszerint túl későn és csak a bekövetkezett hatásai alapján veszi észre.« Joó Tibor 1933-ban a Magyar Filozófiai Társaság lapjában jelentette meg A korszellem mint történetfilozófiai kérdés című dolgozatát (Athenaeum, 1933/1). Írásában a hegeli korszellemet (Zeitgeist) se nem mechanisztikusan, se nem metafizikailag fogta fel, hanem annak értelmében, hogy »a korszellem egy állandó lényeg azonos tendenciája«”. Ez alatt azt értette, hogy a korszellem a történelem során dinamikusan változó »életegység«, teremtője nem más, mint maga a »kultúraalkotó erő«, amiből az következik, hogy a korszellem a kultúrában ragadható meg. Ma azt mondanánk, hogy a korszellemet az adott korban érvényesülő kulturális komplexum tartalmában ismerhetjük föl.