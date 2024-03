Számára a gyógyítás szolgálat – vallja dr. Babai László életmód orvos, a Prima Medica alapító-igazgatója (X)

Bár egy jól prosperáló magánegészségügyi intézményt vezet, mégsem a profitszerzés, hanem a magas színvonalú szakmaiság, a polgári értékrend megtartása és vallásossága révén a közösség szolgálata a legfontosabb a Prima Medica alapító igazgatójának. Dr. Babai László életmód orvossal beszélgettünk, aki a 20 éve alapított magánegészségügyi szolgáltatóját idén nonprofittá alakítja át a jó célok érdekében.

– 1998-ban szerezte meg az általános orvostudományi diplomáját Szegeden. Mi motiválta arra, hogy végül életmódorvoslással foglalkozzon?

– Ez egy hosszú, több éves folyamat eredménye volt. Még az egyetemen, a kardiológián kísérleteket végeztünk a szív állapotával kapcsolatban. A PhD megszerzésekor a kutatási témám is az volt, hogy egy egyszeri futásnak milyen védőhatása van a szívinfarktus okozta halálozással szemben. Folyamatosan bújtam a szakirodalmat, majd 2010 környékén szembesültem azzal, hogy az életmód orvostan, angolul Lifestyle Medicine már bizonyítékokon alapuló tudományággá fejlődött a nagyvilágban. Úgy véltem, érdemes foglalkozni vele, mert ma már nem csak azt tudjuk, hogy mozogni kell, de gyakorlatilag azt is meg tudjuk mondani, hogy mennyit, milyen gyakran, és ez konkrétan milyen nyereségekkel jár az egészségre nézve.

– Egy már kialakult kórállapotot vissza lehet-e fordítani vagy javítani mozgással?

– Minél előrehaladottabb az állapot, annál nehezebb. De a szakma és a Magyar Hypertonia Társaság is azt mondja, bármilyen szintű a vérnyomásemelkedés, bármilyen károsodás érte a szerveket, minden állapotban szükséges az életmódváltoztatás, ugyanis minden károsodás javítható, de legalábbis lassítható.

– Úgy tudom, munkájában a vallásos értékek is megjelennek. Hogyan?

– A mindennapokban is. Otthonról hozom ezt a neveltetést, valamint az iskolámból, a ferencesektől. Azt tanultam, azért teremtettünk erre a Földre mert feladatunk van, és nem csak magunkkal. Egymással is jót kell tennünk, és ez az, amit folyamatosan keresek. Nem csak én, a vallásos közösségek tagjai is, hogy hogyan tudjuk a mindennapjainkban szolgálni ezt a teremtett csodát, amit kaptunk. Ez a munkában is így van. Számomra a hivatásom nem pénzkereseti forrás vagy önmegvalósítás, hanem a közösség szolgálata. Arról szól, hogy hogyan tudom javítani az embertársaim életét. Nagy példaképem Szent Ferenc emberek és a természet felé mutatott alázata, maga az életmódorvoslás pedig kiváló eszköz ehhez. Ugyanis a testünk a szentlélek temploma, így arra is oda kell figyelni, nem herdálhatjuk el, vagyis, a testet és a lelket is ápolni kell, így lesz meg a teljes egész.

– Nemrég vette át az Orvosi Polgári Kör vezetését, itt mit tart a legfontosabb feladatának?

– Pontosítanék, a vezetést most ketten látjuk el dr. Fehér László főorvos úrral. Ennek a közösségnek a története a 90-es évek elejére nyúlik vissza, a polgári értékrendet követő orvosok, gyógyítók együtt gondolkodásának színtere. Ezt a nagyívű hagyományt szeretném méltó módon tovább vinni, és azt, hogy rendszeresen összeüljön, megbeszélje az egészségügy aktuális helyzetét. Terveket állítson fel, és közösen menjen abba az irányba, hogy Magyarországon egy polgári értékrendet követő, szolidaritáson alapuló, egymásra odafigyelő komplex egészségügyi rendszer működjön.

– Ha jól tudom, a húszéves Prima Medica is nagy változás előtt áll az idei év második felében, és ez nem független az ön világnézetétől sem...

– Húsz évvel ezelőtt indítottuk el a magánrendelést, hogy legyen egy olyan hely, ahol jó gyógyulni és jó gyógyítani is. Mára kinőtte magát egy jelentős magánegészségügyi intézménnyé, melynek alkalmazkodnia kell az elkövetkezendő időszak változásaihoz. Azt látom, ma már túlzottan profitorientálttá vált az egészségügy, és ezzel nem értek egyet. Ezért szeretném az intézményt alapítványi működtetéssel nonprofittá alakítani azért, hogy a befolyó profit jó célra fordítódjon vissza. Az majd a leendő kuratóriumi tagok döntése lesz, hogy módszertani központ fejlesztésére, vagy olyan térségek, településen élő emberek egészségügyi ellátására, akik a magánegészségügyet nem tudják megfizetni. Hosszútávra tervezek, ha a Prima Medicat legalább 100 évig működtethetnénk azzal a szellemiséggel, személettel melynek középpontjában a páciens, a magas színvonalú szakmaiság és az európai értékeknek megfelelő szolidaritás áll, akkor életem fő műve már megvalósult.



