Az élelmiszer önellátás stratégiai kérdés a 21. században (X)

Október 20-22. között rendezte meg az Agrármarketing Centrum a 81. Országos Mezőgazdasági Kiállítást és Vásárt, azaz az OMÉK-ot a Hungexpón. Mi a rendezvény mérlege, érdemes manapság agrárszakmai kiállítást szervezni?

O. P.: Az OMÉK-nak komoly történelmi gyökerei vannak, a 19. század derekáig nyúlik vissza az a gondolat, hogy a fővárosban teremtsük meg rendszeresen annak a lehetőségét, hogy a magyar vidék és mezőgazdaság bemutatkozhasson a hazai fogyasztóknak. Magyarország az élelmiszerellátásban komoly erőforrásokkal rendelkezik. Termőterületeinken túl sok százéves tapasztalat, kiváló agrárfelsőoktatás, sikeres és ambiciózus gazdálkodók és vállalkozók állnak e feladat szolgálatában. Az élelmiszer önellátás biztonságunk alapja, stratégia kérdés a 21. században. Fogyasztóként azonban a globalizált és felgyorsult világban százféle hatás ér bennünket, hajlamosak vagyunk megfeledkezni erről az értékről. Ezért kell teret adni a találkozásnak, hogy magyarként lássuk és megéljük, milyen munka és milyen eredmények adják a magyar önellátás alapját. Jó volt látni azt a több tízezer embert, akik a három napban kilátogattak a rendezvényre, az üzenet egyértelmű: értékeljük a magyar vidék teljesítményét.

Hogy épült fel a rendezvény, milyen programok, szakmai elemek várták az OMÉK-ra látogatókat?

O.P.: A rendezvény hagyományos elemei idén sem hiányoztak. Őshonos udvar, mezőgépek, az ország legnagyobb termelői, a határon túli gazdaszervezetek, kézműves foglalkoztatók, családi programok várták a látogatókat. Fontos volt azonban, hogy a gazdasági haszna is legyen a rendezvénynek, így 124 nemzetközi beszerzőt utaztattunk be, akik az OMÉK ideje alatt tárgyalásokat folytattak 46 élelmiszeripari céggel. Magyarország jóval több embert tud élelemmel ellátni, mint ahányan a határainkon belül élünk, stratégiai feladat tehát megtalálni ennek helyét a világpiacon. Ráadásul a történelmi, 80 százalékos kormányzati társfinanszírozással induló Vidékfejlesztési Program jó alapot ad a közeljövőben a teljesítmény mennyiségi és minőségi fokozására.

Mindezek fényében hogyan támogatja az Agrármarketing Centrum a hazai élelmiszeripari gyártók export tevékenységét?

Az Agrármarketing Centrumnál egy programba szerveztük mindazon tevékenységünket, amelyekkel a hazai gyártók exportjának fejlesztését szolgáljuk. Ennek keretében vagyunk jelen a világ legnagyobb élelmiszeripari kiállításain, ahol közösségi standjainkon jellemzően olyan cégek kapnak lehetőséget, akik önállóan még nem biztos, hogy meg tudnák finanszírozni a megjelenésüket. Szintén a program keretében valósítjuk meg évi 10-15 alkalommal a B2B delegációs kiutazásainkat, ami általában kétnapos üzleti programot és beszerzői találkozót takar. Üzemeltetjük és folyamatosan fejlesztjük továbbá azt az online katalógust, amelynek segítségével áthidaltuk a Covid évek nehézségeit, és amely által a világ bármely pontján, valós időben elérhető a magyar exportképes élelmiszeripari kínálat. Az OMÉK-on azonban új szintet léptünk, bebizonyosodott, hogy most már nem csak magyar cégeket vagyunk képesek külföldre vinni, hanem külföldi beszerzőket is meg tudunk szólítani és Magyarországra csábítani a Hungarian Food Summit keretében. Ez egy új dimenzió, egy nap alatt a külpiaci beszerzők mintegy ezer tárgyalást folytatttak le magyar gyártókkal. Ezáltal lett teljeskörű a szolgáltatásunk az élelmiszeripari exportfejlesztésben, amelynek köszönhetően évente több száz cégnek tudunk segíteni a külpiaci terjeszkedésben. Véleményem szerint óriási szüksége van most a szektornak erre, igyekszünk ebben az élen járni.

Mindemelett jut idő a belföldi kampányokra is?

Természetesen, hiszen a magyar termékek legbiztosabb fogyasztója a magyar fogyasztó. A globális árudömpingnek úgy tudunk ellentartani, ha vásárlóként továbbra is keressük és értékeljük a hazai termékeket. Ehhez azonban fontos, hogy azonosíthatóvá tegyük azokat és érveljünk mellettünk. Az Agrárminisztériummal együtt az Agrármarketing Centrum ezt teszi termékpálya kampányai során az év egészében, igazodva az egyes ágazatok szezonalitásához. Nyáron együnk hazai gyümölcsöket, karácsonykor pedig kerüljön magyar ponty a tányérra!

Fotó: AMC