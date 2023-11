Adventi programkavalkád a Várkert Bazárban: ütős koncertek, ingyenes gyerekprogramok is várják a közönséget (X)

Kezdetét vette az advent, egyre több lakásban kerülnek elő a szekrény mélyéről az ünnepet idéző díszes kellékek: a varázslatos hógömbök, a míves diótörők, az angyalkák, az illatos gyertyák és a hangulatos fényfűzérek. A cudar időben különösen jól esik otthon a készülődés. A lelkünk is feltöltődésre vágyik ilyenkor, derűs és értékes programokra, amelyekből a legrövidebb nappalon is erőt meríthet. A Várkert Bazár adventi programsorozata ilyen értékes kulturális élményeket kínál egész decemberre kicsiknek és nagyoknak is.

Advent első hétvégéjén, december 2-án a világ egyik legnagyobb hivatásos énekesekből álló együttese, a Honvéd Férfikar ad szívet melengető ünnepváró koncertet Advent hajnalán címmel. Színes ünnepi repertoárt állítottak össze tele exkluzív zenei gyöngyszemmel, a késő reneszánsztól a kortárs szerzeményekig bezárólag csendülnek fel a zeneművek. Elhangzanak majd lágyabb művek, amelyek meditatív élményt nyújtanak, de erőteljes, energikus darabokat is hoz a kórus, így rendkívül érzelemgazdag este lesz. A koncerten reflektorfénybe kerül egy-egy szólista, lesznek kamarakórussal előadott zeneművek, és természetesen színpadra lép a teljes 45 fős kórus is. Riederauer Richárd Honvéd Férfikar karigazgatója szerint az ünnep nagyon hálás téma, hiszen az ehhez kapcsolódó műsor olyan karakterű művekből áll, amelyek a lehető legjobb érzéseket váltják ki a hallgatóságból. – Ezek a fellépéseink mindig felemelőek, ami a repertoáron kívül a közönségünknek köszönhető, annak a várakozásteli lelkiállapotnak, ahogy a koncertre érkezik. A nézők és a kórus lelke összeér már az első hang felcsendülése előtt, így egészen különleges érzés kiállni énekelni – fogalmazott.

Advent következő hétvégéjén, december 9-én Tánc a hóban címmel különleges hangulatú koncerttel készül Szarka Tamás Kossuth-díjas előadóművész, zeneszerző, költő, aki a zene és a költészet erejével teremt egyedi varázsvilágot fellépésein. A Várkert Bazárban a karácsonyi misztériumot, az ünnepet, a közösségteremtést, a hagyományt és az ezekben született újat járja majd körül a közönséggel.

Színesíti az idei programkínálatot egy ezerarcú külföldi zenekar, a Barcelona Gipsy balKan Orchestra is. A különböző nemzetek virtuóz zenészeiből alakult együttes december 10-én lép színpadra. Olasz énekesük, Margherita Abita selymes hangja a zeneszerető szívekbe gyorsan belopja magát. A banda különleges muzsikája a cigány-jazz vibrálásával, a rock'n'roll energiájával és a klasszikus zene eleganciájával ötvözi a Balkán, a katalán-ibériai, a görög, az olasz, az orosz és a Közel-Kelet zenéit. Az együttes a hagyományokat és azok ősi hátterét tiszteletben tartva ülteti át a zenéket a mindennapjainkba, így kötik össze a múltat a jelennel.

Barcelona Gipsy balKan Orchestra / Fotók: VKN-ADVENT

A tizenegy tagú Irie Maffia Ez a család címmel ad ünnepi koncertet december 16-án, az adventi fellépésen fúvósok és gospel kórus is csatlakozik hozzájuk. A 2005-ben alakult együttes a hazai fesztiválok és nagyszínpadok rendszeres fellépője, évről évre új tagokkal bővül, ezzel párhuzamosan pedig folyamatosan színesedik a repertoárja. Közönségkedvenc énekese, a ghánai születésű Sena Dagadu energikus színpadi jelenléte, derűt sugárzó hangja valósággal magával ragadja a nézőket és segít abban, hogy pozitív energiákkal feltöltődve hangolódjunk az ünnepekre.

A tavalyi nagy sikerű fellépések után a Budapest Bár idén is dupla koncerttel várja a közönséget december 17-én olyan népszerű művészek közreműködésével, mint Behumi Dóri, Németh Juci, Rutkai Bori, Ferenczi György, Frenk, Keleti András, Kollár-Klemencz László és Mező Misi. Az adventi koncertek igazi kuriózumok, a rajongók mindig örömmel ünnepelnek a Budapest Bár sztárjaival, akik a karácsonyt idéző dallamokkal fényt varázsolnak a szívekbe, ezért érdemes résen lenni és időben beszerezni a jegyeket!

A Szent Efrém Férfikar több mint húsz éve aktív résztvevője a magyar és nemzetközi koncertéletnek. Története során idén először készített karácsonyi albumot, a Lumen - Christmas Lights nagyszabású bemutató koncertje december 23-án lesz a Várkert Bazárban. A férfikar az ünnepi alkalomhoz illő műsorral készül, amelyben helyet kapnak a magyar, angolszász, észak-európai és Kárpát-medencei népek karácsonyi és adventi énekei, de híres világi dallamok — például Csajkovszkij Diótörője, Vivaldi Négy évszakjából a Tél, vagy a Csendes éj — is megszólalnak sajátos, efrémes feldolgozásban.

A Várkert Irodalom Aposztróf sorozata idén is karácsonyi különkiadással várja a közönséget, az „Angyal zenéje, gyertyafény” című esten együtt élhetjük át a várakozást és készülhetünk közös történetekkel, családi receptekkel a közelgő karácsonyra december 12-én. Juhász Anna irodalmár vendége ezúttal Szalóki Ági énekesnő, Borbás Marcsi és Szederkényi Olga író, valamint Berecz István lesz.

Fotó: VKN-ADVENT

Kicsik és nagyok is izgalmas családi programokon vehetnek majd részt a Várkert Bazárban: advent első három vasárnapján 10 órától ingyenes kézműves foglalkozások várják a gyerekeket és a szüleiket, közösen készíthetik el a család adventi koszorúját, valamint apró ajándékokat és díszeket az ünnepekhez. Ha pedig minden ajándék elkészült, animátorok segítségével interaktív karácsonyi játékokon is részt vehetnek. Délelőtt 11 órától a Grecsó Krisztián verseire épülő, Belefér egy pici szívbe című zenés-verses ingyenes előadás hozza el a színház varázsát, a koncert szívdobogását a gyerekekhez. Az interaktív produkció a nagycsoportos óvodásoktól a kisiskolásokig várja az énekelni, verselni szerető kicsiket és családjukat.

December 2-tól az Iparművészeti vásáron az „angyalkák” értékes és szépséges ajándékok közül válogathatnak majd. A nívós vásáron a hazai iparművészeti hagyomány éled majd újjá a Várkert Bazár aulájában. Advent első három hétvégéjén népszerű dizájnerek és díjnyertes tervezők művészi munkáiból, a hazai iparművészet remekeiből lehet vásárolni. Lehetőség lesz a tárgyak alkotóival is találkozni, és megismerni a műalkotások anyagát, stílusát, rténetét, valamint válogatott iparművészek tartanak majd különleges workshopokat a Rearticon Iparművészeti Egyesület közreműködésével. A vásár december 2-án, 9-én, 16-án szombatonként 14:00 órától, december 3-án, 10-én, 17-én vasárnaponként 10:00 órától a Várkert Bazár esti programjai végéig lesz látogatható a koncertek előterében. Az esti programokra érkezők vásárlási kedvezményt is kaphatnak.

További információk: https://advent.varkertbazar.hu/

Fotók: VKN-ADVENT