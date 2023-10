Természetes módszerek a fájdalomkezelésre: mire figyeljünk, és hogyan használjuk ezeket? (X)

Kétségtelen, hogy a különböző kemikáliákkal teli fájdalomcsillapítók működnek, de ha a hosszú távú előnyöket is szem előtt tartjuk, akkor érdemes a természetes megoldások felé fordulni. Ezek ugyanis sokkal egészségesebbek, összhangban vannak az emberi szervezettel, és ezek mellett aligha tapasztalhatunk kellemetlen mellékhatásokat. Nézzük, mi mindent vethetünk be a kínzó fájdalmak ellen!

Szegfűszeg

A szegfűszeget általában a konyhában használjuk ételeink ízesítésére, de fájdalomcsillapítónak is igen hatásos. Eugenoltartalmának köszönhetően képes valóban csökkenteni a fájdalmat, nem véletlen, hogy egyes vény nélkül kapható gyógyszerek is tartalmazzák ezt az anyagot. A szegfűszeget kapszula, olaj vagy por formájában is megtalálhatjuk a boltok polcain. Ezek szájon át vagy helyileg alkalmazhatók a problémás területeken. Általában fogfájásra alkalmazzák, de jól jöhet fejfájás, megfázás, hányinger és emésztési zavarok esetén is, sőt még az ízületi gyulladás tüneteit is képes enyhíteni.

Fontos azonban, hogy körültekintően használjuk, hiszen egyeseknél allergiás reakciót válthat ki, sőt fogfájás esetén az ínyen alkalmazott szegfűszegolaj árthat ennek az érzékeny felületnek. Konzultáljunk a fogorvosunkkal, mielőtt bevetnénk! Szintén kérjük szakember segítségét, ha vérzészavarban szenvedünk vagy vérhígítót szedünk, és így próbálnánk ki ezt a természetes csodaszert.

CBD-olaj

A kannabiszolajat már régóta használják különböző terápiák részeként, hiszen képes oldani a szorongást, a stresszt, sőt még a rák természetes kezelésében is alkalmazzák. A legjobb CBD-olajok ennél azonban még többet tudnak: egyes receptorokon keresztül blokkolják a gerincvelőben és az agyban történő fájdalomátvitelt és gyulladáscsökkentő hatással is bírnak. Ez utóbbinak hála az ízületi fájdalom kiváltó okát is képes csökkenteni.

Fontos kiemelni – hiszen a kender növényét és a kannabiszt sokan ezzel azonosítják –, hogy a CBD-, illetve a CBG-olajokban egyáltalán nincsenek pszichoaktív összetevők, így bátran alkalmazhatjuk azokat a mindennapokban, többek között fájdalomcsillapításra is. A legjobb CBD-olajokat bátran alkalmazhatjuk önmagukban, a nyelv alá csepegtetve nap mint nap. Először kisebb dózissal kezdjük, majd emeljük addig, amíg el nem érjük a kívánt hatást!

Testmozgás

Talán nem is gondolnánk, de az egyik legjobb dolog, amit a fájdalom ellen tehetünk az a fizikai aktivitás. Sportolás közben ugyanis a testünkben endorfinok szabadulnak fel, amelyeket sokan boldogsághormonként emlegetnek, ami nem téves, de még fontosabb, hogy a szervezet természetes fájdalomcsillapítójaként működnek. A peptidhormonok csoportjába tartozó endorfinokat a hipotalamusz és az agyalapi mirigy bocsátja ki, általában valamilyen kívülről érkező hatásra válaszul.

Ahhoz tehát, hogy beinduljon az endorfintermelésünk, nem kell mást tennünk, mint mozogni. Természetesen akut fájdalommal ez nem mindig egyszerű, így nem is megerőltető mozgásformákra gondolunk: egy laza séta, úszás vagy egy kis kerékpározás is megteszi a hatását! Szintén hatásos lehet a jóga, ami a test mellett az elmére is hatással van, így még hatékonyabban képes csökkenteni a fájdalmat – természetesen csak akkor, ha helyesen végezzük a gyakorlatokat.

Kapszaicin

A kapszaicin egy különleges anyag: ez okozza a különböző élelmiszerek csípősségét, így olyan alapanyagokban található meg, mint például a chilipaprika. Már hosszú évszázadok óta használják fájdalomcsillapításra, sok boltban kapható gyógyszer is tartalmazza, de még mindig rejtély, hogy miért is működik. Egyes kutatók úgy vélik, hogy képes csökkenteni a bőr fájdalomra való érzékenységét azáltal, hogy a nocicecptor rostokra fejt ki hatást – ezek azok a receptorok, amelyek a bőrben a fájdalom érzetéért felelősek.

Ha szeretnénk kipróbálni a kapszaicin hatását, akkor ma már erre számtalan lehetőségünk van, hiszen különböző kapszulákban, tapaszokban és krémekben egyaránt megtalálható. Az alkalmazása során tapasztalt enyhe égető, bizsergető érzés természetes, de minden alkalommal kövessük a termékek használati utasítását!

Gyömbér

A gyömbért előszeretettel alkalmazzuk teákban, süteményekben, ázsiai jellegű ételekben, sőt a megfázás kezelésére is – de kevesen tudják, hogy fájdalomcsillapító tulajdonságokkal is rendelkezik. Egy 2015-ös kutatás mutatott rá, hogy naponta két gramm gyömbér elfogyasztása képes csökkenteni az izomfájdalmakat azoknál, akik megerőltető edzéseket végeznek. De arra is rávilágítottak, hogy a gyömbér felgyorsíthatja a gyógyulást és csökkentheti a szervezetben megjelenő gyulladásokat. Mindezeknek köszönhetően pedig mérsékli az ezek nyomán jelentkező fájdalmakat.

Szinte végtelen módja van a gyömbér felhasználásának: a már említettek mellett turmixokhoz is hozzádhatjuk, egyszerűen a reggeli pohár vizünket is feldobhatjuk vele, de étrend-kiegészítőként is beilleszthetjük a mindennapokba.

